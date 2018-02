Insólito: Un crack de la Selección tuvo que ir al psicólogo por culpa de los memes

Ángel Di María habló sobre la Selección, Barcelona, Real Madrid, la polémica entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, pero además reveló que tuvo que pedir ayuda para que no lo afecten los tradicionales memes.





"Las cargadas y los memes a los jugadores de la Selección nos duelen muchísimo”, contó en declaraciones televisivas, al tiempo que agregó: “Te hace pensar muchísimo, si piensas en dejarlo, es por eso. Porque ves a la familia sufrir, porque te dan para adelante pero también sufren por ti”.



“A mí me ayudó mucho el psicólogo, poder hablar, poder descargarme”, dijo a TyC. “Gracias a eso aprendí que atrás de una computadora o un celular es fácil reírse, pero solamente hacen eso. Mi cabeza ahora está bien", expresó.



"Llegamos a tres finales y no las ganamos por mala suerte, no por falta de huevos. Contra Alemania hicimos el mejor partido y no tuvimos suerte. De cara al Mundial estamos al nivel de Alemania y España por nombres y por lo que tiene para jugar", consideró.

Luego habló sobre su carrera: "Estuve muy cerca del Barcelona y por las cosas del fútbol no se pudo". Actualmente en París Saint Germain, pasa por un buen momento en 2018, donde marcó nueves goles e hizo cinco asistencias. Sin embargo, su titularidad contra Real Madrid en la Champions no está clara.

Consultado sobre la polémica entre La Pulga y Ronaldo, declaró: "Cristiano es un excelente jugador. Estar en la misma era que Messi se lo hizo más difícil. Pero después tiene cinco Balones de Oro, muchas Champions.... En cualquier caso, no hay palabras para describir a Leo. Siempre te sorprende. Siempre es el mejor, todos los años es el mejor. Sampaoli busca que esté cerca de Messi".