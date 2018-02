Quién es el médico que le realizó la endoscopía a Débora

Diego Ariel Bialolenkier fue el médico gastroenterólogo que le hizo la endoscopía a Débora Pérez Volpin. En el quirófano lo acompañaban la anestesista Nélida Inés Puente y un enfermero. Fue Puente quien se encargó de comunicarle la noticia del fallecimiento a la familia de la periodista y legisladora. Bialolenkier decidió esfumarse de las redes sociales, cerrando sus cuentas sin dejar ningún registro.

El doctor Ernesto Da Ruos brindó detalles sobre la autopsia que le practicaron al cuerpo de Débora Pérez Volpin en la Morgue Judicial. Da Ruos, quien actuó como perito de parte de la familia de la periodista, sostuvo que la muerte se produjo porque la situación "se fue complicando a medida que pasaba el tiempo" de la endoscopía, realizada en La Trinidad de Palermo.

Bialolenkier tiene 36 años y su único registro en la web lo encuentra en un foro del Club Atlético Independiente, del cual es hincha. El médico dejó su último comentario el 9 de enero de 2018, opinando sobre la posible llegada de un refuerzo al Rojo.

El único perfil en Linkedin con su nombre exhibe dos datos: "Médico especialista en Sanatorio de la Trinidad de Palermo" y oriundo del Departamento General Paz, en la provincia de Corrientes. En el Centro de Diagnóstico Parque también figura su nombre, más precisamente en el área de Gastroenterología.

"No puedo decir que tuvo la culpa alguno de los profesionales que intervinieron (en la endoscopía) porque no está comprobado. No inculpo ni defiendo ninguno de los actores", agregó Da Ruos. También afirmó que Pérez Volpin se encontraba en perfectas condiciones para afrontar una endoscopía. La causa recayó en el Juzgado Criminal y Correccional N°57, a cargo de Gabriel Ghirlanda.

Puente es parte de la Asociación de Anestesia Analgésica y Reanimación de Buenos Aires. Se autoimputó para despejar dudas respecto de su tarea y colaborar, a través de su abogado, en la investigación.

"Nos presentamos en la comisaría y pedimos tener intervención en la autopsia, porque no se va a volver a repetir nunca. Nos pareció muy importante que los representantes médicos y los peritos de la doctora Puente vean la autopsia, que es una fotografía del cuerpo, para después poder opinar junto a los médicos forenses sobre las responsabilidades que pudo haber habido", sostuvo Eduardo Gerome, abogado de la anestesista.

El letrado agregó: "Una de las pruebas clave en la investigación será la cámara endoscópica, elemento esencial para saber lo que fue pasando durante los últimos minutos de vida de Pérez Volpin".