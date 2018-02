Kmila Reynoso se presenta hoy con clásicos y nuevas canciones

La joven cantante salteña Kmila Reynoso presentará esta noche un show en la sede de Pro Cultura Salta, en Mitre 331, a partir de las 21:30.

Desde la redacción de Informate Salta, explicó que se tratará de “un show acústico, íntimo y familiar” en el que cantará algunos temas de su álbum Mandrágora. Además, adelantó que presentará canciones nuevas de su autoría: “va a ser como una bocanada de aire nuevo para mí y los que me vienen siguiendo”.

Las entradas se encuentran a la venta en Pro Cultura Salta, Mitre 331.







Un 2018 con viejos y nuevos horizontes

La artista se refirió también al inicio de año que la tuvo de gira por la provincia de Córdoba: “Arrancamos el 2018 de una manera hermosa, rodeada de música, amigos, colegas y reencuentros con gente de mi provincia y de otros lugares”.

“Ir a Córdoba es un clásico nuestro, cantando en Jesús María y Cosquín de la mano de Sergio Galleguillo, porque formo parte de la delegación de su gira La Chaya”, agregó.

Pero también destacó las presentaciones que sumará a lo largo del año: “La idea es recorrer provincias a las que todavía no fui, como La Rioja, Catamarca, Misiones o San Luis, que son lugares donde tengo mucha gente que me escribe por las redes sociales y me encantaría poder visitarlos”.

Presentaciones en la ciudad

Kmila también contó que durante el año se presentará en diferentes bares de la capital salteña, y destacó su participación en Grizzly Bar el jueves 15 de febrero.

“Estoy muy agradecida porque siempre dan lugar a todos los artistas de todos los estilos”, explicó en relación al lugar, ubicado en Las Heras 1237.