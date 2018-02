Trabajadores del Ingenio San Isidro realizaron una presentación formal rechazando su cierre

Desde el Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar pidieron a Nación impugnar el proceso preventivo de crisis presentado por la empresa al considerar que no se corresponde con la situación del ingenio.

El secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio San Isidro (SOEASI), Mariano Cuenca, se refirió al pedido formal que realizaron ante Nación en el que rechazan el proceso de cierre de la empresa.

Al respecto, consideró que el proceso preventivo de crisis presentado por los empresarios no corresponde a la situación dentro del ingenio. “El proceso preventivo de crisis es para prevenir una crisis, ver las alternativas y los paliativos para poder continuar con la actividad, pero no es eso lo que han planteado los dueños del ingenio, lo único que plantearon es el cierre,” dijo a AM 840.

Mariano Cuenca

Además, desestimó los rumores de pedido de estatización aunque no descartó que pueda llegar a ser una alternativa a futuro. “Primero creo que debemos ver otras opciones y alternativas que también puedan ser viables,” indicó.

En este sentido, apeló a la buena voluntad del Grupo Gloria para intentar encontrarle una salida al conflicto. “Si ellos quieren desentenderse del negocio nos parece bien, pero el ingenio por lo que significa para la provincia de Salta y para los 2600 puestos directos de trabajo y siendo el pulmón de la economía de todo el departamento, tienen que ser responsables,” opinó.