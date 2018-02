Solis: “Esperamos un año con equilibrio aunque calculamos que no va a ser fácil”

Comenzó el 2018 y el tercer año de gestión de Gustavo Solis frente al municipio de Rosario de la Frontera. De visita en la redacción a InformateSalta dio su punto de vista sobre la situación económica e hizo un repaso por las principales obras que se ejecutan en la ciudad termal.

“Tenemos un balance fiscal bastante satisfactorio, no gastamos más de lo que nos ingresa, tenemos nuestras reservas, pero estamos inmerso en un contexto nacional y provincial que se presupone no va a ser muy favorable. Esperamos tener un año con equilibrio pero calculamos que no va a ser fácil,” expresó.

En este sentido, indicó que el 90% de la coparticipación que recibe se destina a pagar los sueldos y afirmó que pusieron especial esmero en recuperar los niveles de recaudación interna, a través del pago de impuestos y tributos municipales.

“La gente nos está colaborando con el pago de sus impuestos, es una responsabilidad, una obligación pero era algo que no se realizaba con anterioridad. Vamos a hacer un grandísimo esfuerzo para sostener el ritmo de obras y al menos no afectar las obras que vienen en curso, pero tampoco corrernos del desarrollo en infraestructura y del crecimiento en materia turística y deportiva,” remarcó el jefe comunal.

En cuanto a los trabajos, destacó los que se realizan en el Complejo Deportivo Municipal, en la restauración del Cine – Teatro y la obra de electrificación en el paraje Bella Vista y Ojos de Agua que cuenta con un avance de más del 60%.

Obra del Cine Teatro

“Tenemos que realizar obras destinadas al turismo, tenemos prevista dos obras que están en planificación y que seguramente comenzarán a mitad de año, una que es un pequeño parque acuático y la otra que es un balneario en inmediaciones del arroyo Salado, algunas intervenciones en espacios públicos y nos hemos propuesto no bajar el ritmó de pavimentación,” enumeró.

Finalmente, subrayó que realizarán trabajos de peatonalización y semipeatonalización en la zona céntrica y resaltó como materia de agenda el cuidado del medio ambiente a través de la instalación de paneles solares.