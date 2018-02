Pampita ya tiene reemplazo en el jurado del "Bailando"

Clarín/ En abril arrancará el nuevo programa de Marcelo Tinelli al que ya debió cambiarle su nombre debido a que "ShowMatch" estaba registrado a favor de su ex productora Ideas del Sur y el ex Grupo Indalo. Según trascendidos el nuevo ciclo se iba a llamar "ShowDance", sin embargo, el periodista Angel de Brito reveló cómo se llamará el ciclo y quiénes participarán en la nueva edición del certamen de baile. "El programa no se va a llamar ni ShowMatch, ni Showdance. El nombre es Bailando 2018", dijo el conductor de 'Los ángeles de la mañana'.

También reveló que la famosa que reemplazará a Pampita Ardohain en el jurado será la actriz Florencia Peña.

Disparó la lista de los participante que la producción quiere en "Bailando 2018" : Carolina Papaleo, Sofía “Jujuy” Jiménez, Silvina Escudero, Andrea Rincón, Esteban Lamothe, Laura Esquivel, Victorio D'Alessandro, Candela Vetrano, Eva de Dominici, Julieta Nair Calvo, Nazareno Casero, Jésica Cirio, Violeta Urtizberea, La Bomba Tucumana bailando con El Polaco, Mariano Caprarola, Darío Lopilato, El Pollo Álvarez y Mica Viciconte, por ahora, son los primeros elegidos de parte de los productores Federico Hoppe y Pablo "Chato" Prada.