González Fraga: "El Gobierno no está nervioso por la suba del dólar"

El presidente del Banco Nación, Javier González Fraga, defendió la venta de dólares que la entidad realizó en el mercado ante una escalada de la moneda extranjera que llegó al nivel récord y aseguró que el Gobierno "no está nervioso".

Ámbito.com/ En declaraciones a radio La Red, el presidente del Banco Nación, Javier González Fraga, señaló que "el Gobierno no está nervioso" con la suba del tipo de cambio y afirmó que "nadie quiere ponerle un techo".

El dólar sumó 16 centavos y alcanzó un nuevo récord de 20,36 pesos para la venta, en una jornada en la que llegó a cotizar a 20,50 pesos, pero los bancos oficiales salieron a ofrecer billetes y lograron ponerle un tope a la escalada que preocupa por su efecto inflacionario.

En el arranque de las operaciones y en una jornada condicionada por el paro de los trabajadores bancarios, el billete norteamericano tocó un máximo de 20,50 pesos, para luego empezar a recorrer un camino descendente.

"El gobierno no está nervioso con estos valores. No queremos ponerle un techo. Si hay privados que le quieren comprar los dólares al Gobierno, es una buena noticia. En lugar de que el Tesoro venda los dólares al Banco Central, que luego debe esterilizar los pesos emitiendo Lebacs, se los vende al mercado. Es mejor, y no hay que dramatizar", sostuvo González Fraga.

Sobre el efecto inflacionario, explicó: "El dólar va cada vez menos a precios, no impactará mucho en la inflación. Y es una excelente noticia que la cotización haya pasado de $18 a $20, es bueno para muchas economías regionales".

"Y eso no tiene que alterar los precios. Hay industrias que se favorecen porque ganan competitividad. Y es bueno para la reactivación. Estamos cómodos, bien así", consignó.