Ale Zilli: “En el costado defensivo dejamos de ser un equipo aguerrido”

Parece que el momento del equipo no es el mejor, ¿qué análisis haces? y ¿cómo creés que se sale de esta situación?

El análisis lo hago sobre todo en el costado defensivo. Dejamos de ser el equipo aguerrido, que jugaba a 75 puntos, eso nos hacía sentir más cómodos y siempre nos dejaba en juego con posibilidades de ganar. De esta situación la única forma que hay de salir es laburando para mejorar eso y empezando a ganar los juegos de local. Creo que por ahí pasa nuestra incomodidad, en el primer torneo –Súper 20- supimos mantener una buena localía y eso nos hacía jugar más tranquilo en las giras.

Gerbaudo decía que en situaciones así es cuando hay que apelar a la unidad del grupo y salir entre todos… ¿coincidís?

Sí, siempre que se está en momentos malos la unidad del grupo es el arma principal para salir adelante. Eso se tiene que ver reflejado en la cancha, de nada sirve si somos buen grupo en el vestuario y adentro de la cancha no soportamos errores de un compañero.

¿Por qué hubo un cambio tan marcado en el equipo que disputó el Súper 20 y éste?

Creo equivocamos caminos y nos hicimos un equipo endeble en el costado defensivo. La Liga no perdona nada, caímos en un bache ofensivo con porcentajes malos, incorporamos jugadores sobre la marcha sin poder entrenar y se van acoplando en los juegos. No es fácil y dimos ventajas que en esta competencia se pagan.

Respecto a la última gira por Buenos Aires, ¿cuál es el balance que haces y qué rescatas de positivo?

El balance es negativo, no cumplimos con el objetivo de ganar. Como positivo el partido con Obras, si bien no lo ganamos y nos volvimos con bronca dejamos otra imagen y fuimos competitivos.

Se vienen cuatro partidos en casa, ¿eso ayuda en este momento o es una presión extra tener que ganar como local?

Necesitamos ganar, necesitamos de nuestra gente, el apoyo de ellos siempre fue incondicional, nos hace mejor equipo; obvio estamos en deuda y tenemos que contagiar, no puede ser solo el aguante de ellos y nosotros no trasmitir nada desde la cancha.

En lo individual pasas por un gran momento, ¿cómo te sentís y si te genera bronca o enojo saber que estás haciendo las cosas bien pero el equipo no gana?

La verdad que no me siento cómodo hablando de buen rendimiento cuando no ganamos. Me genera enojo o bronca no ganar, si no puedo ayudar a que ganemos tengo que replantear qué más puedo hacer o en que estoy fallando para revertir eso. Entiendo que los buenos momentos de jugadores son cuando el equipo gana, de lo contrario no existe el buen momento.