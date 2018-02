Las farmacias, preocupadas por su situación financiera

Hay preocupación en la Federación Argentina de Cámaras de Farmacias (FACAF), la cual advirtió sobre la crítica situación que atraviesan las farmacias de diferentes regiones nacionales a partir de la importante presión impositiva que vienen recibiendo.

Según explicaron desde la entidad, el incremento en las alicuotas de ingresos brutos aplicado en varias provincias, más la recarga en tasas municipales que se advierten en algunas ciudades, ponen a la actividad "al borde del colapso financiero por la notable reducción en los márgenes de ganancias”.

Ante esta situación, hace unos 20 días la FACAF reclamó a los gobiernos de Salta y Tucumán por el aumento en la alícuota del impuesto a los Ingresos Brutos a la que consideró “confiscatoria e inconstitucional” al tiempo que advirtió que el incremento en la presión impositiva sobre un servicio público de salud como el que ofrecen las farmacias, pone en riesgo la continuidad de cientos de locales en esas provincias.

"Con estas medidas de excesiva presión impositiva los farmacéuticos se verán obligados a trasladar los costos a las obras sociales o a los pacientes. O de lo contrario, dejarán de ofrecer el servicio público porque deberán dejar de funcionar", explicaron en la Federación.

A través de una carta enviada por el presidente de la FACAF, Miguel Lombardo, a los gobernadores de Salta, Juan Manuel Urtubey y de Tucumán, Juan Manzur la institución asegura que “someter a una mayor presión impositiva que en definitiva absorbe el último eslabón de la cadena, esto es la farmacia, producirá a no dudarlo el cierre de las mismas con el consiguiente perjuicio no solo a sus propietarios sino, también, para los propios pacientes que requieren la medicación y se verán privados de ella”.

Según dijeron en la Cámara de Farmacéuticos de Tucumán, los abogados de esa entidad están evaluando posibles acciones legales para atacar judicialmente los incrementos en Ingresos Brutos aprobados por la Legislatura. En Neuquén, también se registró un aumento en el porcentaje del gravamen que se aplica para las droguerías: la Cámara de esa provincia puntualizó que la cifra pasó del 4 al 6,5%.

Susana Carrasco, de la Cámara de Salta explicó que "el aumento del impuesto IIBB impacta sobre la farmacia porque las droguerías traslada la carga. Es un incremento directo del 2% por lo menos, y eso significa una retracción en los niveles de ingresos de farmacias porque no se puede trasladar al mostrador”. Además, implica un claro riesgo de pérdida de trabajo. “En Salta funcionan dos droguerías integrales, una de ellas amenaza con dejar la provincia por la reducción en los ingresos. También sabemos que hubo una empresa que decidió no instalarse por la alta presión impositiva”, explicó la dirigente.

El presidente de la FACAF, Miguel Lombardo, en su misiva a los gobernadores de Salta y Tucumán recuerda que en distintas provincias se ha tenido en cuenta el carácter social del medicamento desde hace tiempo. “No pretendemos una exención total, que sería correcto e ideal, pero si una alícuota diferenciada con respecto al resto de los contribuyentes. Y decimos esto porque no existe forma alguna de trasladar el costo del impuesto pues, como se ha dicho, los precios no los fija el profesional farmacéutico sino la industria y son inmodificables”, consideró Lombardo.