“Me dijo morite fo…, luego me golpeó contra el vidrio y me ahorcó”

En las últimas horas, Victoria Garay (18) reveló que fue brutalmente golpeada por su ex pareja, Guillermo Ardohain (34), el hermano de Pampita.

Si bien no pudo hacer la denuncia, ya que los efectivos de ninguna de las tres comisarías a las que asistió estaba dispuesto a recibirla, la joven confesó que el hermano de la modelo la ahorcó, la estampó contra un vidrio y le pegó una piña.

Con marcas en la cara y cuello, y con pómulo izquierdo visiblemente lastimado, Garay estuvo sentada en el living de Intrusos y contó cómo fue el brutal episodio que tuvo que vivir junto a su ex pareja. “La pelea fue el viernes a la noche. Todo comenzó a partir de las 9.30. No es el primer hecho de violencia que vivo con él”, remarcó.

Y agregó, notablemente dolida y conmovida por esta situación: “Los insultos se volvieron habituales a medida que iba pasando el tiempo. El último insulto fue ´morite, fo...’. Esto fue después de golpearme. Horas antes me decía que era el amor de su vida, me propuso casamiento y cuando le dije que le iba a hacer la denuncia me dijo que me muera”.