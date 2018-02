San Valentín: “El amor tiene que ser una experiencia de felicidad y libertad”

Hoy se celebra el Día de los Enamorados y en medio de la preocupación por buscar un regalo, una sorpresa, muchos viven un amor romántico en el que hay situaciones donde no se sienten cómodos. Especialistas advierten sobre hechos de violencia encubierta.

Como cada 14 de febrero, las parejas de todo el mundo celebran el día de los enamorados buscando un regalo, algo especial, pero en el fondo tal vez estén viviendo situaciones donde no se sienten cómodos o simplemente no son felices. La antropóloga Julieta Rivera advierte la existencia de situaciones de violencia encubiertas que pueden están afectando a hombres, mujeres y niños.

“Es necesario trabajar con los mitos del amor romántico porque pueden enmascarar prácticas de violencia que se ejercen principalmente sobre las mujeres y los niños. Situaciones que crean dependencia, afán, tristeza y que hacen daño a alguna de las partes”, contó a InformateSalta.

¿Cómo fue que decidieron trabajar con los mitos del amor romántico?

Bueno, todo comenzó porque realizamos tareas de prevención sobre violencia contra las mujeres y niñas desde la Subsecretaría de Políticas de Género. Durante encuentros con adolescentes de cuarto y quinto año del nivel medio se nos acercaron muchas chicas a preguntarnos si cuando el novio les exigía las claves de sus redes sociales o les revisaban el celular era violencia. Todo esto en un marco de mucha vergüenza.

Allí fue que nos llamó la atención que siendo tan jóvenes ya tenían contacto con esa violencia, es eso es lo que es. A partir de ahí comenzamos a buscar bibliografía sobre el tema e incorporamos los mitos del amor romántico en nuestras capacitaciones.







¿Cuáles son los mitos del amor?

Son muchos, pero lo más comunes y visibles son el de la media naranja, esto está relacionado con representaciones del amor donde supuestamente existe alguien que me complementa como persona. Asumiendo esta idea de que somos piezas que encastramos las unas con las otras, se desconoce que el otro es totalmente independiente de mí. Lo que no logro construir independientemente difícilmente lo pueda encontrar en otra persona.

Lo más grave es que se crean relaciones de dependencia, se cree que es así que el amor es sufrimiento, angustia cuando en realidad el amor tiene que ser una experiencia de felicidad, de libertad y donde el otro te acompañe en procesos de crecimiento.





Otro de los mitos es el de los celos como termómetro del amor. Esto es gravísimo porque sigue existiendo esta idea de que si no te cela no te quiere y eso es terrible porque estamos hablando de posesión, de dominación de una persona sobre la otra y eso no es saludable. Si hay celos es porque estamos ante un problema.

Pensar que el amor todo lo puede y todo lo cura es otro mito que a veces justifica comportamientos violentos y finalmente esta idea de creer que es la mujer es la que más ofrece y estas son ideas que están reforzadas por la cultura.

¿Cómo es que estas prácticas se naturalizan?

Tiene que ver con una fuerte impronta cultural, que vivimos durante toda nuestra vida en las situaciones más habituales. Planteamos ejemplos de novelas que refuerzan esas ideas de sufrimiento, de abnegación y que siempre resulta muy caro para las mujeres.





Las letras de las canciones también tienen esos mensajes, si son analizadas desde una perspectiva de género te encontras con que hay una vulneración de la mujer, donde se dice que ella es la que ofrece más, su tiempo, su cuerpo, su sexualidad y hay alguien que recibe todo pero no lo devuelve en la misma proporción de reciprocidad y se establece una desigualdad que a primera vista está justificada pero refuerza las desigualdades.

Es importante hablar del amor romántico porque puede enmascarar prácticas de violencia que se ejercen principalmente sobre las mujeres y los niños.