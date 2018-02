Vicky cumplió su sueño y se casó de blanco en Nueva York

A los 31 años y luego de un año de amor con el financista Javier Naselli, Victoria Jesús Xipolitakis dio el “sí quiero” que tantas veces había soñado. La boda se organizó casi en secreto luego que la vedette perdiera un embarazo.

Según explicó a la revista Caras: “Nos casamos el 5 de febrero, alrededor del mediodía, en el registro civil de Tribeca, a siete cuadras de nuestra casa de Nueva York. Javier me venía pidiendo casamiento desde hace mucho tiempo y después de lo que nos pasó creo que era el momento justo para darle el sí. Eso nos unió mucho más. Así es que viajé a New York lista para casarme. Salí de la Argentina soltera y volveré casada”.

La vedette no le avisó a nadie, ni siquiera a su familia. Vixky explica que lo hizo porque “Javier me venía proponiendo casamiento desde hace tiempo. Dicen que el café si lo dejás para mañana se enfría. Y a mi no me gusta dejar nada para mañana. Si el amor lo tengo hoy y estoy convencida porque siento que él es mi príncipe, ¿Por qué no me iba a casar?”.

“Decidimos hacer algo muy íntimo, para nosotros solitos. Después, ya con el calor de la próxima temporada, vamos a hacer una gran fiesta en Los Hamptons para nuestros amigos. Y también lo haremos en la Argentina…”, comentó Vicky, quien se muestra completamente radiante en las imágenes del festejo.