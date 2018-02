Mamás fitness: entrenan en el gimnasio con la ayuda de sus hijos

¡Tranquila, amiga lectora! No se preocupe si con su embarazo aumentó un par de kilos, porque ahora va a poder perderlos gracias a una rutina, en la cual su hijo la puede ayudar, ya que él ¡va a ser la propia pesa!

InformateSalta visitó AleGym, un gimnasio solo para mujeres ubicado en el barrio Santa Ana I, para dialogar con la dueña y profesora del lugar, Alejandra Russo, quien contó cómo surgió la iniciativa de entrenar junto a los bebés, en lugar de las mancuernas y los discos de pesas.

“Tuve mi hija, y en nueve meses subí 20 kilos, necesitaba bajarlos y comencé a entrenar con mi hija”, rememoró. Fue ahí cuando dio los primeros pasos para abrir el gym que ahora es un lugar de encuentro entre las chicas de zona sur.

“Cuando las demás mujeres me decían que no tenían con quién dejar a sus hijos (para hacer deportes), les decía que no había problema, que los traigan y los usábamos como pesas”, precisó la profe, quien prepara rutinas de sentadillas, abdominales, estocadas, glúteos, etc., cargando a los bebés y niños, de hasta cinco años.

Una familia

Además de ser un lugar de entrenamiento, el gym también es un ambiente de convivencia. “Tenemos actividades recreativas afuera, como los martes y jueves que jugamos al futbol cinco”, precisó Alejandra.

Del mismo modo, pensando en que cada chica tiene un fin diferente en su entrenamiento, la profesora tiene en cuenta sus intenciones para ayudarlas. “Las entreno en base a lo que cada mujer quiere, es atención personalizada”, subrayó.

¿Estás pensando en ir? Podés acercarte a Ricardo Balbín 126, de 8 a 11 horas y de 15 a 22 horas, o buscar al gym en Facebook para anotarte y empezar a entrenar con tu bebé. ¡Ya no hay excusas para no hacer ejercicios!