El sicario contra Sáenz: Un delincuente de "poca monta"

Este sujeto, quien además en dos ocasiones le habría tocado el papel de víctima de abusos sexuales, cometió además infracciones contravencionales por ingesta alcohólica.

Así fue presentado por el mismo medio que impulsó el escándalo como un supuesto sicario, sin embargo, esa imagen no tardó en derrapar, pues la misma policía le quitó crédito, entre ellos el Director de Investigaciones, comisario, Emilo Tomás Albornoz, un funcionario de alto rango que conoce “la créme de la créme” de la delincuencia local.



Albornoz sostuvo categóricamente que “no hay pruebas ni indicios de que (Gustavo) Tolava sea un sicario". Tiene antecedentes por robos, amenazas y por abusos sexuales; también tiene dos o tres condenas. Es muy conocido en el ambiente delictivo de Salta, aunque eso no brinda la certeza de que pueda ser un sicario.



En este punto, cabe entonces preguntarse: ¿Es Tolava un delincuente de peso? O, acaso, es parte de una trama, como aquella que protagonizó el adolescente “José C” en el affaire que terminó con la carrera política del concejal, Guillermo Capellán, operación en la cual también un medio y un periodista tuvieron una importante participación para destronar a este curioso dirigente.



Llamó mucho la atención el hecho de que Tolava, después de describirse como el gran matón, retrocedió abruptamente en la entrevista al dar a conocer quién era la víctima, con lo cual quedó de manifiesto que no se trata de un delincuente de fuste, sino más bien un “oportunista”.



“Primero y principal, ningún delincuente, incluso el de medio pelo, saldría a los medios a publicitar un supuesto encargo que terminó por declinar. Eso, sin dudas, no es nada profesional y no hace más que echar por tierra su reputación”, señaló a InformateSalta un experimentado policía.

¿Todo armado?



Por otra parte, a los investigadores no le cierra el apresuramiento de Tolava por dar a conocer el supuesto encargo, ya que al mencionar cómo sucedió su contratación, explicó que el supuesto encuentro con Delaloye ocurrió “ayer”, por el 5 de febrero pasado.



“O sea que no espero ni un día, se hizo la fama, arrugó al momento en que iba a ser contratado y luego, lejos de desaparecer, buscó el estrellato mediático. Todo suena muy raro”, agregó un investigador y conocedor del ambiente delictivo local.