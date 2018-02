Crecida del río Pilcomayo: “La ayuda que envió Nación es una miseria”

Anoche se llevó a cabo una reunión entre los presidentes de bloques de la Cámara de Diputados, donde los legisladores pretendieron buscar soluciones frente a dos temas preocupantes. Por un lado, abordaron la situación de crisis de los ingenios San Isidro y Tabacal, y por el otro, discutieron sobre el operativo que se realiza en el norte provincial por los desbordes de los ríos Pilcomayo y Bermejo.

Mario Moreno, presidente del bloque MMS, destacó la solidaridad de los salteños ante la gran cantidad de donaciones que están llegando a las zonas del desastre. Se manifestó preocupado por “el día después” ya que muchas familias se quedaron sin nada.

Por su lado, Alberto Abadía, en representación del PJ, manifestó: “Vamos a tener pelear fuerte, legislando en pos de conseguir algún tipo de ayuda para esta zona. Es una situación muy complicada. Vemos con mucha tristeza como la gente se sentía tan mal sabiendo que había perdido todo”.







En este sentido, Abadía lamentó que en lugares como La Curvita se hayan perdido importantes logros que habían conseguido con el gobierno de Cristina Kirchner: “Recibido en el gobierno de Cristina aportes muy importantes con los que hicieron riego por goteo, instalaciones para producir, gente que se había dado cuenta que el futuro está en producir. Ahora quedó todo bajo el agua”, dijo en FM Profesional.

El diputado Dionel Avalos, del PRS, repudió la insuficiente ayuda económica que envió el Gobierno Nacional: “Hemos recibido del gobierno nacional 10 millones de pesos, si lo repartimos entre los 10 mil evacuados alcanza solo $100 para cada uno, es una miseria. Nosotros tenemos que trabajar para que las familias vuelvan a su lugar de origen. Hace falta un trabajo muy profundo. La provincia y la Nación se tienen que comprometer”, expresó.

Por su lado, Ramón Villa, presidente del bloque Frente para la Victoria, cuestionó la falta de inversiones en los departamentos afectados: “No hay que pensar que únicamente la naturaleza es responsable de lo que pasó. Hay situaciones de falta de inversión y por eso esto no es nuevo. Los ríos se vienen desbordando hace años, muchas veces hubo que evacuar gente”.







Villa sostuvo que si bien se hicieron inversiones y obras, hacen falta soluciones de fondo. “Por ejemplo tener la ruta 13 que ya debería haber estado pavimentada, hay rutas que se cortan, puentes que hay que hacer, rutas que están olvidadas que hoy se convirtieron en huellas. Invertir en infraestructura”.

Estuvieron presentes los diputados Santiago Godoy, Javier Diez Villa, Dionel Ávalos, Emilio Fernández Molina, Claudio Del Plá, Mario Mimessi, Iván Mizzau, Mario Moreno, Matias Posadas, Julio Moreno, Ramón Villa, Alberto Abadía, Germán Rallé, Tomás Rodríguez, Héctor Chiban y Sebastián Domínguez

Crisis de los ingenios San Isidro y Tabacal

Sobre esta problemática por los despidos, el diputado Mario Moreno analizó: “Cuando una empresa no le cierra los números tiene que tomar una medida. Lamentablemente la medida que tomó es despedir gente. Yo no quiero que pase lo mismo que pasó cuando cerraron YPF que la gente no tuvo soluciones. Creo que hay que capacitarlos, orientarlos en algo que se pueda invertir, forma una cooperativa para que sigan haciendo lo mismo”.

Alberto Abadía consideró que habría que solicitar ayudada a Nación para que se dé continuidad a estas empresas que le dan vida a los departamentos de San Martín y Güemes a través de la mano de obra. Con respecto al ingenio San Isidro acordaron solicitar una audiencia con el ministro de Trabajo de la Nación.

“La idea de la reunión es que se aceleren las acciones para tener una certeza sobre que pasará con los empleados del Ingenio, nuestro principal objetivo es preservar las fuentes de trabajo y eso se logra con el ingenio funcionando”, expresó el presidente de la Cámara, Santiago Godoy.