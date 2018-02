Futbolista que anunció que va a ser papá y su hija lo escrachó

Egidio Arévalo Ríos está pasando por un momento de felicidad plena que se contrapone con una actualidad futbolística complicada y un pasado personal vergonzoso.

El futbolista anunció que será padre por primera vez con su actual pareja Karla Gutiérrez. La información la dio con bombos y platillos en las redes sociales que el matrimonio comparte.

Pero al anuncio, rápidamente le apareció una respuesta inesperada. El mediocampista recibió un mensaje de su hija de 17 años con la que no tiene contacto.

"Felicitaciones futuro papá. Sólo espero que después de los años no lo dejes como lo hiciste con nosotros",escribió la adolescente.

La menor vive en Uruguay con su madre. En septiembre, se acercó al centro de entrenamiento de la "Celeste" para que tomara contacto con su hija. Supuestamente pidió que impidan su ingreso.

Mientras tanto, quien fuera uno de los mejores volantes centrales de Sudamérica sigue buscando dónde jugar.

El ex mediocampista de Racing, rescindió tras no haber aceptado ir al banco de suplentes en dos partidos, no tiene equipo y sus chances de ir al Mundial de Rusia con la selección de Uruguay se achican. Buscó club durante el receso pero no logró acordar con ninguno. Colo Colo, Independiente Medellín y el Xolos de Tijuana fueron algunas de las posibilidades que se le cayeron.