Marcos Urtubey: “Quiero pelear el campeonato”

De cara al inicio de su segundo año en el Top Race Series, el piloto salteño Marcos Urtubey, nuevo integrante del “Sportteam”, ante las cámaras de InformateSalta, no ocultó su expectativa por la carrera a disputarse el próximo 25 de febrero en el Autódromo Ciudad de Paraná, y aseguró que su objetivo “es tratar de pelar el campeonato a fin de año”.

En ese marco, se entusiasmó con la posibilidad de realizar una buena performance teniendo en cuenta los buenos resultados logrados en el circuito de Paraná. “Siempre que fui me fue muy bien, este año tengo renovadas esperanzas de tener un año muy bueno”, señaló.







Además destacó la calidad del equipo que dirige Sergio Polze, que tiene como integrante a Agustín Canapino. “Es uno de los mejores equipos de la categoría y tener la posibilidad de compartir con el mejor piloto de la Argentina es para mi un orgullo y seguro que de derrame voy a aprender algo y voy a terminar siendo mucho mejor piloto a fin de año”, indicó.

También se refirió a la preparación necesaria para subir al auto. “Se necesita una preparación física muy fuerte, me entreno doble turno todos los días, y bueno también meditación, ir al psicólogo, trabajar todos temas de autopresión, hay mucho más atrás del auto que no se ve en la cámara cuando vos prendés la cámara el domingo a ver como le fue a tal piloto”, sostuvo.







En ese sentido, manifestó que es un deporte sumamente mental, donde el piloto cerebral es el que termina ganando. “Son carreras de velocidad y resistencia, pero sobre todo resistencia, te expones a calores infernales dentro del auto de carreras y la concentración tiene que ser la misma cuando te subís al auto de carreras que cuando terminás, no hay que volverse loco”, afirmó.

Sobre las características del auto, contó que tiene 320 caballos, tracción trasera, y dobla muy bien en lo rápido. “Yo creo que voy a andar muy bien, creo que estoy a la altura de hacer un buen trabajo”, manifestó.







Por otro lado, empezó a palpitar la carrera que se disputará el 5 de agosto en Salta. “Correr en Salta es único, te genera una autopresión de decir tengo que hacer bien el trabajo para decir que ellos puedan disfrutar y poder festejar”, dijo.

Finalmente, agradeció el acompañamiento de la gente. “Muchísimas gracias a todos por aguantarme por seguirme, por apoyarme soy agradecido a todos ustedes que me acompañar y me siguen, nosotros no seríamos nada sin ustedes”, finalizó.