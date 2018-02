El más envidiado: Un movilero le "comió" la boca a Sol Pérez

La rubia hizo una promesa y la cumplió. El cronista de Infama aprovechó la situación y se robó varios besos de la ex participante del Bailando.

Días atrás, en Infama mostraron una nota en la que Javier Beccaria, movilero que cubre la temporada desde Carlos Paz para el ciclo de América, le realizó a Sol Pérez. En la misma, el joven le proponía que estaba buscando "el beso del verano" tras la suspensión del concurso de "La chica del verano".

"¿Hay que chapar?, ¿Hay que besarte a vos?", preguntó Sol Pérez al notero, que ni lerdo ni perezoso respondió afirmativamente. Pero la ex participante del Bailando no se quedó atrás y redobló la apuesta: "Si me llevas a andar en lancha… ¡hay beso!".

Este jueves, Javier cumplió con el pedido de Pérez y en un móvil desde Córdoba, arriba de una lancha, se produjo el esperado momento entre ambos. En el preámbulo de la situación amorosa que se vio en vivo, Sol desmintió que una de las partes de su cuerpo más deseada por los hombres esté asegurada, tras algunos rumores que indicaban esa noticia, pero reveló que el ofrecimiento existió: "Me ofrecieron asegurarme la cola por mucha plata".