Ex jugador del “Santo” jugará en Primera: “Quiero vivir del fútbol”

Tomás Assennato, ex jugador de Juventud, decidió probar suerte en los clubes de primera división, primero fue a River y finalmente quedó en Banfield, donde entrena hace un mes.

Assennato, en diálogo con InformateSalta, relató por qué dejó de ser jugador del Santo y la realidad de los clubes en Salta. “Decidí irme de la provincia por las condiciones en la que está el fútbol salteño. Aunque se armaban equipos lindos, un chico joven si quiere vivir de esto, se tiene que ir, es la realidad”, dijo

Sin embargo, no ocultó su amor por el club que lo vió nacer futbolísticamente. “Intenté estirar lo máximo posible mi salida, porque tenía muchas ganas de jugar en Juventud, de conseguir cosas con el club, pero no se pudo dar. Llegué a un tiempo limite y tenía que decidir o me iba para vivir del fútbol o me quedaba y buscaba otra alternativa”, afirmó.







Tomás se refirió a sus primeros pasos como jugador del Santo. “Juventud me dio muchas cosas. Conocí el mundo del fútbol, como moverme, me enseñó cosas del fútbol y me dio mucho roce cuando me subieron a primera”, dijo.

Con tan solo 20 años, la joven promesa sabe lo que quiere y así lo afirma: “Me di cuenta que quiero vivir de esto, que es una profesión hermosa y voy a dar lo mejor de mí para lograrlo”, aseguró.

Por último, comentó el fuerte apoyo que recibió de parte de sus ex compañeros. “Mis compañeros sabían que me iba y me apoyaron en mi decisión. Me hicieron llegar muchos mensajes de aliento y cariño y me hicieron sentir que estaba tomando una buena decisión”, dijo.

Sueño cumplido

Tomás Assennato, jugador surgido de la cantera de Juventud, forma parte de una cantera brillante de jóvenes figuras que buscan un lugar en el fútbol nacional. Su vertiginosa habilidad y un talento innato, potenciado con sacrificio, le abrió las puertas en un club de primera división y lo pone en el camino de sus sueños, jugar en el fútbol más competitivo de Sudamérica.