Apareció una víbora en la pileta del Xamena

La directora de Disciplinas Deportivas de la Municipalidad de Salta, Cora Lewis, dialogó con InformateSalta y explicó que la víbora encontrada en la pileta del balneario Xamena no representó ningún peligro para los visitantes.

“Es una víbora pequeña. Nos pasa normalmente en esta época porque recordemos que el balneario está al lado del río y cuando hay crecidas por las lluvias, las víboras se desplazan. También cuando se hacen cortes de pastos en predios colindantes”, manifestó Lewis.

Según los guardavidas que se encontraban en el natatorio en el momento en que apareció la víbora, no había prácticamente nadie en el agua. “Se las puede sacar fácilmente. Ayer por el mal tiempo no había prácticamente nadie en la pileta, no hubo pánico. Se solucionó rápidamente. Por las características que se observaron, sería una víbora sapera”, sostuvo Lewis.







Con respecto al vaciado de la pileta, la directora explicó: “Cambiamos el agua en enero y desde ese momento ha sido mantenida con los químicos. En éste balneario, al ser tan grande, es un poco complicado mantener el agua porque no se puede pasar el barre fondo, si bien los químicos colaboran, llega un momento en que las algas se pegan en el fondo y el piso se vuelve bastante patinoso y peligroso”.

En éste sentido, la funcionaria sostuvo que se está contemplando la posibilidad de bajar el nivel del agua y rellenarla para llegar hasta el fin de la temporada, el 28 de febrero, o hacer un vaciado completo, lo que significaría que no se volvería habilitar.