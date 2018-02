Mario Delaloye dijo que la periodista  y el supuesto sicario trabajaban para el intendente Jarsún

“Confiamos en la justicia, confiamos que se solucione lo más rápido posible pero se está demorando”, dijo en los micrófonos de FM Express Mario Delaloye, empresario bolichero y hermano de quien está detenido. Su hermano Pablo está acusado de ser quien pretendía contratar los servicios de un supuesto sicario para amedrentar al intendente Sáenz.

Sobre su hermano dijo: “Está mal. Es una persona que no tiene nada que ver y está detenido en un lugar no agradable, esperando que este caso se resuelva. Nosotros queremos saber quién está detrás de todo esto”, dijo y agregó que Pablo “es la primera vez que está detenido, está mal, quebrado, todo el mundo sabe de su problema con su hija, está muy abocado a la Iglesia, y está pidiendo por favor que esto se solucione porque ahí adentro es el infierno mismo, estar ahí”.

Sobre las pruebas de este caso, Delaloye relató que “presentamos todo en un pen drive todos los chats, pero pidieron que fuera en un CD y eso demoró un día más. La Justicia debía esperar que todos declaren y hoy declaraba el guardiacarcel. Ahora recién tienen todos los elementos para determinar que va a pasar, espero que los feriados no afecten la decisión ya que mañana se cumple una semana que está detenido mi hermano”.





Los hechos

Luego, el empresario pasó a explicar su versión de los hechos. “Esta ex periodista (por María Emilia López Fadel), dejó hace tiempo el medio que decía que trabajaba, Canal 10, hace tiempo que dejó de trabajar”, dijo, ante lo cual los periodistas en el estudio de Express le preguntan: ¿Y en qué cambia?

“Que todos trabajaban para Jarsún”, dijo contundente.

Y agregó que “Si porque el delincuente (por Gustavo Tolava) si lo tengo claro, trabajaba directamente para Jarsún. Vamos a donde nace, de donde viene todo esto y a quien pertenece y a quien responde y después que cada uno saque sus conclusiones. Y que la justicia determine quien está detrás de todo esto .

Los periodistas le vuelven a preguntar: ¿Tolava trabajaba para el intendente de Rosario de Lerma?

“Formal o informalmente, trabajaba. Después va a decir que se fijen, que acá no tiene nada pero los políticos fuera de blanco pagan a un montón de gente que dan trabajo.

Esta persona a mi hermano lo conoce porque era de la comitiva del intendente para conocer a mi sobrina. El era el que organizaba, venga para acá, venga para allá”.

Acotó además que “la chica (María Emilia López Fadel) no trabajaba para ningún medio que conozcamos. Para Canal 10 no. Tengo entendido que lo ubica a mi hermano porque conocía el antecedente de mi sobrina. Tengo entendido que ella le dicen conseguí chicos con casos así porque Abel Pintos y el intendente quieren hacer… Ella hace ese trabajo de ubicarlo a mi hermano, no se si fue casual o causal… Los dos trabajaban para la misma persona, que es el señor Jarsún, el intendente de Rosario de Lerma, que quizás nada tiene que ver o quizás la justicia determine que quizás algo tiene que ver”.