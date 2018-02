Una mujer transgénero consigue dar el pecho a su bebé por primera vez

Una estadounidense de 30 años se convirtió en la primera mujer transgénero en la historia en lograr darle la teta a su bebé. Lo logró después de someterse a un tratamiento con hormonas, fármacos y estimulación del pecho.

La paciente, cuyo nombre no trascendió, se acercó meses atrás a las médicas Tamar Reisman and Zil Goldstein del área de Medicina y Cirugía Transgénero del prestigioso Centro Mount Sinai de Nueva York, a quienes les explicó que su pareja estaba embarazada pero no quería amamantar. Quiso saber, entonces, si era posible tomar ese rol cuando el bebé naciera.

De acuerdo al sitio de noticias inglés The Independent, la mujer venía siguiendo un régimen de feminización hormonal desde 2011. Sin embargo, le explicaron las especialistas a cargo del tratamiento a la publicación Transgender Health, nunca se había sometido a ninguna cirugía de cambio de género, como lo son la colocación de prótesis mamarias, la orquiectomía (extirpación de los testículos) o la vaginoplastía.

De todas formas, Reisman and Goldstein, una endocrinóloga y la directora de programa respectivamente, ayudaron a la paciente a amamantar a su bebé durante las primeras seis semanas de vida mediante una "incitación de la lactancia".

El hecho de que las médicas lograran hacerlo sin realizar ninguna intervención quirúrgica es "extremadamente significativo": según trascendió, la mujer transgénero debió tomar 10 miligramos de domperidona (un fármaco bloqueante selectivo de los receptores de dopamina), tres veces al día.

Inicialmente, además, le dijeron que usara un sacaleche por cinco minutos en cada pecho, también tres veces al día. En el curso de tres meses y medio, las dosis de domperidona, progesterona micronizada (hormona sexual que segrega el ovario femenino y la placenta) y estradiol (hormona esteroide sexual femenina) fueron aumentadas y reducidas según las doctoras lo iban considerando necesario.

De acuerdo al caso de estudio, el pediatra confirmó que la nena se estaba desarrollando "de manera saludable" con la ayuda de la leche que le proveía la paciente.

"Lograr la lactancia en mujeres transgénero es una clave para construir familias transgénero felices y saludables. Necesitamos más investigación para determinar cuál es el tratamiento óptimo en estos casos", concluyeron Reisman y Goldstein en su estudio.