Moyano hijo: "Hacemos responsable al Gobierno nacional si hay incidentes en la marcha"

Pablo Moyano aseguró que no le "preocupa" la seguridad durante la movilización camionera del y deslizó que si hay incidentes el Gobierno nacional será "el responsable".

Ámbito.com/ "La marcha sobrepasó nuestro reclamó, que es por un bono de fin de año que hace ocho años que cobramos, pero los reclamos nos sobrepasaron porque se fueron adhiriendo todos los sectores sindicales", sostuvo el secretario general adjunto del Sindicato de Choferes de Camiones (Sichoca), Pablo Moyano.

Al ser consultado por la posibilidad de que hay infiltrados en la marcha, dijo: "Más allá del ataque permanente del Gobierno, el periodismo y los empresarios va a ser una marcha multitudinaria. No me preocupa la seguridad, tenemos cientos de marchas y nunca hubo un problema. Hacemos responsable al Gobierno nacional si hay incidentes. Siempre hay incidentes en la desconcentración, pero va a ser una marcha multitudinaria", agregó.

En esa línea, Pablo dijo que no teme ir preso por las relaciones con la barra de Independiente y los dichos de "Bebote" Álvarez. "Sería un orgullo ir preso en un gobierno gorila como este. Cuando Hugo se hizo cargo de la conducción el club estaba devastado, lleno de juicios, sin poder pagarle a los trabajadores, las canchas destruidas. Y hoy se ha reforzado y administrativamente está bien. Sacamos a la barra que estaban hace 20 años en el club, ¿nosotros somos lo que hacemos negocios con la barra?", se preguntó.

"Si es por defender a los trabajadores y no aceptar la reforma laboral, no tenemos problemas (de ir presos), aunque no estoy imputado ni procesado en ninguna causa. Todo empezó cuando nos opusimos a la reforma laboral", dijo Moyano y denunció una "persecución política" en su contra.

Por último, le restó importancia a los renunciamientos a la marcha que se escucharon en los últimos días de sindicalistas cegetistas, principalmente del sector de Luis Barrionuevo. "Nadie se bajó porque no estuvieron en la convocatoria. Nunca se subieron al camión de los reclamos. A Santa María le sacan un carpetazo y el domingo pasado le hicieron una entrevista de tres páginas. Le sacan tres tapas en Clarín y salen corriendo a firmar por 15%", señaló.