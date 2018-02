Marcos Peña: "No está clara ni siquiera la consigna de la marcha"

El Territorio.com/ "No está clara ni siquiera la consigna de la marcha", cuestionó el jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña. "Los que marchan quieren que el Gobierno fracase para volver al poder", cuestionó el jefe de Gabinete, en especial referencia al kirchnerismo, que respalda la protesta de Camioneros.

Además consideró que el jefe de Camioneros Hugo Moyano "se equivoca si cree que por movilizar mucha gente la protesta tendrá un correlato judicial", por las causas en la que está involucrado. Peña insistió en que "la lógica del apriete no condiciona a las instituciones" y que "nadie está por encima de la ley". "La Justicia actuará como tiene que actuar, independientemente de la marcha", afirmó.

"Hace diez años que convivimos con los Moyano. No tengo claro qué pretende con esta marcha ya que no hay un problema puntual. Dialogamos con todos: no es falta de diálogo, son otras razones", dijo el funcionario en una entrevista a Radio Mitre. "Estamos convencidos de que vamos por el camino correcto, dejamos atrás las mafias y las extorsiones", afirmó, en relación a la llamada "mafia sindical" a la que el presidente Mauricio Macri prometió combatir.

Peña dijo que la protesta se convirtió en "una marcha que une una mirada opositora, crítica de la realidad, donde no hay muchas sorpresas: el kirchnerismo y la izquierda se unieron a los Moyano", indicó. "Parecería que hay un deseo de que fracase el cambio, o que algunos necesitan volver al poder y les cuesta explicar su patrimonio", afirmó.