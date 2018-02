El “Santo”, con anemia de gol: “No podemos convertir”

Juventud Antoniana perdió 2 a 0 ante Deportivo Mandiyú y quedó segundo en la zona. El próximo partido será frente a Altos Hornos Zapla. No obstante, entre semana deberá recibir a San Jorge de Tucumán por la revancha de la Copa Argentina.

Al respecto, Gustavo Módica, DT del Santo, en diálogo con InformateSalta se refirió al resultado y aseguró que siempre fueron a buscar el partido. “Es un resultado que duele, porque no es lo que buscamos, no es lo que generamos pero no podemos convertir y por esta situación perdimos el partido”, afirmó.

El técnico habló sobre el plantel corto y el cansancio de jugar dos torneos. “La seguidilla de partidos lo sentimos, es algo que sucede y los jugadores están muy cansados. No hay tiempo de descanso y recuperación. Tampoco podés preparar un partido en dos días. Lo único que hacemos es recuperarnos y jugar”, dijo.

También se refirió a la máxima falencia del equipo: la falta de gol. “No hubo fortuna para convertir. En 8 minutos habíamos generado 4 situaciones bajo del arco y fueron claras”, aclaró.

Sobre el próximo partido que disputará ante San Jorge por Copa Argentina, adelantó que habrá cambios. “No queda tiempo, pero hay que recuperarse. Son rachan negativas y hay que pasarlas. Aquí hay jugadores de experiencia, que son hombres y nos vamos a reponer”, dijo.

Por último comentó sobre la poca paciencia del hincha y marcó la diferencia con su idea. “A la gente le interesa ganar. Nosotros tenemos un objetivo, que es una idea de juego y la vamos a mantener. Porque es lo único que nos va ayudar a salir “, afirmó.

Juventud recibirá a San Jorge el próximo miércoles, desde las 22 hs, en el estadio Martearena por Copa Argentina y luego deberá visitar a Zapla por la reválida.