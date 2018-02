Matanza de animales en Vaqueros: “Es la primera vez que sucede en ésta magnitud”

El hecho generó tristeza y preocupación ya que temen que los perros puedan atacar también a las personas de la zona. La matanza sucedió en una conocida finca de Vaqueros, donde se desarrollar diversas actividades relacionadas a la agricultura y la ganadería, especialmente a la producción de quesos, leches y derivados.

Tane Da Souza Correa, concejal de Vaqueros, hijo de los propietarios de la finca La Huella, se manifestó conmovido con lo sucedido ya que es la primera vez que sucede una matanza de semejante magnitud en la zona.

“Existe el dicho popular que dice “perro que ladra no muerde”, pero también sucede al revés. Cuando los perros están cebados no hacen ni ruido. Las cabras y las ovejas se inmovilizan por el pánico y se quedan mudas, lo único que hacen es amontonarse y, de hecho, muchas de las cabras murieron aplastadas, no mordidas” dijo el joven en InformateSalta.

Sobre el ataque de perros a otros animales, Tane Da Souza dijo que es algo que sucede cada determinado tiempo, pero nunca en semejante magnitud. “Nos había pasado con algunas gallinas, gansos, cabras y ovejas, pero nunca en ésta cantidad. A veces atacan mientras los animales están pastoreando, pero esta vez se metieron adentro del corral”.

Al ser durante la madrugada, el ataque no fue advertido por los propietarios de la finca. “Al final se escuchó una cabra balando de una manera diferente. Un animal cuando está herido, aplastado o se está muriendo, emite un balado particular. Ahí fue cuando se fue hasta el corral y los perros todavía estaban ahí. Uno de ellos intentó atacar a la persona que intentaba ahuyentarlos con un palo”, contó el concejal de Vaqueros.

De acuerdo a la descripción de los perros, se indicó que no son de gran porte. Se desconoce a los propietarios de mis mismos, sin embargo llevan collar en el cuello y se encuentran bien alimentados.

“La principal actividad económica de mi familia es todo lo relacionado a la producción de leche, queso, yogurt, venta de carne. Es un golpe importante. Perdimos un poco más de la mitad del rebaño de las ovejas”, manifestó.

Los propietarios de la finca presentaron una denuncia y advirtieron sobre la peligrosidad de lo sucedido. “Un perro con ese nivel de ensañamiento no lo frena ni el alambrado. Es importante concientizar sobre la tenencia responsable de mascotas. Hay que tener cuidado porque cualquier animal puede ser peligroso. Hoy nos tocó a nosotros, pero pensemos que pudo pasarle a algún niño”, expresó Da Souza.