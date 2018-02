La Provincia incorporaría a las empleadas de Moldes que estaban en huelga de hambre

La situación de las ex contratadas de la Municipalidad de Coronel Moldes se volvió más intensa ya que una de ellas dio a luz hace poco más de 20 días. Encadenadas y poniendo en riesgo su vida y la del bebé, decidieron mantenerse en esa postura hasta conseguir alguna solución.

Pese a que Malvina Pachado y Magdalena Castillo rechazaron una propuesta laboral del municipio, habrían sido recientemente incorporadas por la Provincia.

“La Municipalidad tiene una postura firme de no negociar con violencia. Si la Provincia las tomó está bien, deben tener lugar. Ellas no quisieron firmar y quedaron fuera del sistema. Era un contrato exiguo porque recordemos que a principio de diciembre del 2017, el gobernador dio la orden de que los agrupamientos políticos y los contratados se terminaban y los municipios se tenían que adherir”, explicó en InformateSalta, Francisco Díaz, apoderado legal de Coronel Moldes.

Díaz señaló que fueron 40 los contratados que se encontraban en la misma situación que ellas, sin embargo fueron las únicas en rechazar la oferta: “Esta gestión comenzó en diciembre, no hace dos años. Empezamos con esa obligación, sin embargo hasta el día de la fecha no hubo ningún despido pero establecimos un orden que la Municipalidad no tenía”.

Alfredo Batule, secretario de Trabajo de la Provincia, tampoco pudo confirmar si las mujeres serán o no incorporadas por la provincia. “Tengo conocimiento de que habría un eventual o posible acuerdo”, señaló.

De ser ciertos los rumores, la Provincia quedaría mal parada ya que, a través de un decreto que busca disminuir el gasto público, el gobernador Urtubey estableció, en diciembre pasado, dejar sin efecto, a partir de la fecha de sus respectivos vencimientos, la totalidad de las designaciones correspondientes a agrupamiento político efectuadas en el ámbito de la Administración Centralizada, Descentralizada y Autárquica, incluidas las Sociedades del Estado, Entes Reguladores y demás formas societarias en las que el Estado provincial tenga participación.