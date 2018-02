Cumple de terror: pagó un pelotero, se cortó la luz y no funcionaban ni las luces de emergencia

Una lluvia de irregularidades convirtió el cumpleaños de una niña de cinco años en una pesadilla. Anabel contrató en tiempo y forma los servicios del pelotero Abracadabra ubicado en Junín y General Güemes para el sábado 17, el festejo se iba a realizar desde las 18:30 hasta las 21:30, pero antes de comenzar hubo un corte de luz por una fuerte tormenta. Sin luces de emergencia la celebración fue a oscuras.

“Viví una experiencia de terror. El sábado llegué a las 18 para llevar todo, y ahí nomás se cortó la luz, en ese momento sólo se prendió una luz de emergencia, pero había varias. Hice la consulta y me dijeron que una rama había cortado el cable y que en una hora se solucionaba, pero estuvimos hasta las 21:15 sin luz”, contó a InformateSalta.





El pelotero por obvias razones se desinfló y los niños, que no se amargan por nada, siguieron jugando pero a oscuras, “los papás con las linternas de los celulares los buscaban, fue horrible. Tengo familia en Jujuy que vino a festejar y ni siquiera pudimos hacer la piñata”, dijo enojada.

“Le pedí a las encargadas que prendan las luces de emergencia pero me dijeron que no se podía y que no sabían que estaba pasando. El lugar no tiene señalizada la salida de emergencia y el baño de varones estaba inundado. El dueño fue después de insistentes llamados”, contó.





La primera vez que habló con el dueño le dijo que no sabía cómo solucionar las cosas y que la carga de las luces de emergencia solo duraban media hora, “pero la única que prendió estuvo funcionando toda la noche. El hombre llegó a las 21:15 cuando justo se restableció el servicio, recién ahí comenzaron a calentar la comida, pero ya se habían ido todos”, lamentó.

El hombre le preguntó qué quería hacer, si quedarse hasta las 23 para recuperar las horas, cosa que no podía porque sus invitados se habían ido o cambiar la fecha del festejo, “no iba a comprar de nuevo comida ni llamar a la gente. Me terminó devolviendo la seña que dí de 500 pesos de la cual tampoco tuve factura”, sostuvo.





Anabel debía pagar 2300 pesos por el servicio y le dejó una seña de 500, pero no le dieron recibo. “Solo me entregaron una invitación con mi nombre, el día y hora del evento y la firmó una tal Naty, con la devolución fue lo mismo, se dejó una constancia en una papel cualquiera”. Fue tan mala su experiencia que analiza presentar la denuncia formal.

InformateSalta consultó acerca de los permisos de habilitación del pelotero y explicaron que si la tiene, con vigencia hasta julio de 2018 pero según el testimonio de la mujer las luces de emergencia no funcionan y tampoco hay salidas de emergencia iluminadas señalizadas.