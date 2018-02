Santiago del Estero: Un hombre violó a su hija de 11 años y se escapó

Un hombre, que se dio a la fuga, abusó sexualmente de la niña cuando regresaba de hacer deporte en Termas de Río Hondo, Santiago del Estero.

Un aberrante caso de violación a una menor sacudió a Santiago del Estero. El hecho ocurrió en un paraje del interior de Las Termas de Río Hondo, cuando un hombre volvió de jugar al fútbol y violó a su hija de 11 años.

Durante la madrugada del jueves, una mujer se presentó en la Oficina del Menor y la Mujer en medio de una crisis de nervios, y contó que su pareja había abusado de una de sus hijas.

Según la denuncia de la mujer de 32 años, el hecho ocurrió cerca de la 1 de la madrugada del jueves, cuando ella se despierta y se dirige al galpón ubicado en la parte de atrás de su casa ya que el menor de sus seis hijos estaba descompuesto.

Al caminar hacia el lugar advirtió que en el suelo estaba tirada la ropa de su pareja, quien había regresado minutos antes de un campeonato de fútbol, donde también había ingerido bebidas alcohólicas. Caminó unos metros más y encontró a su hija parada en una esquina del galpón.

De inmediato, la mujer prendió la luz y le preguntó a la víctima qué estaba haciendo a esa hora en ese lugar y no durmiendo como la había dejado. La menor comenzó a llorar y sin avisar que era su padre respondió que andaba "un hombre".

Preocupada, la madre comenzó a requisar el lugar y encontró en el suelo una "cama" armada con ropa vieja, donde también había prendas de su pareja. Nuevamente interrogó a su hija, quien le dijo: "Tengo mucho miedo. Mi papá sacó la ropa y la tiró en el suelo. Me levantó la ropa, el short, la bombacha y me abusó. Me salía sangre y me dijo que no cuente nada".

La mujer comenzó a recorrer el inmueble y encontró a su pareja. El abusador, al verse descubierto, huyó corriendo y se perdió por el monte.