Paritarias: "La provincia está tratando de hacer un esfuerzo extremo, pero la plata no está"

El viernes pasado se llevó a cabo la charla introductoria a las negociaciones salariales, donde participaron representantes gremiales de los distintos sectores y la cúpula económica del Gobierno Provincial.

Las expectativas no son para nada alentadoras ya que, de entrada, se hizo hincapié en la compleja realidad financiera de la provincia. El ministro de Economía de Salta, Emiliano Estrada, señaló que Salta presenta un déficit cercano a los 4500 millones de pesos.

“La Argentina que ya tiene más de seis años de déficit fiscal y que, lógicamente, Salta es parte de esa realidad. Más de 16 provincias están con situación de déficit fiscal. La realidad de la provincia tiene que enmarcarse en el contexto nacional. Necesita hacer un replanteo de los números para los próximos años”, manifestó Estrada en FM Profesional.

En éste sentido, el Estrada sostuvo que las negociaciones salariales no se centrarían sólo en los porcentajes, sino que tratarán de “encarar una negociación que tenga que ver con una mirada más amplia en lo que hace a una realidad de cada sector”, haciendo referencia, por ejemplo, a las condiciones de contratación y saneamientos de grillas.

“Nuestra idea es poder tener una discusión lo más extensa posible porque las negociaciones cortas no terminan beneficiando a ninguna de las dos partes. No queremos que haya vencedores ni vencidos, buscamos un punto de equilibrio en el cual nadie pierda”, expresó.

Estrada remarcó que la Provincia ofrecerá lo máximo posible: “En un país con 6 años de déficit fiscal significa que está gastando más de lo que tiene, es decir que los números le quedan siempre en rojo. Si a eso agregamos una paritaria en la que el gasto salarial se incrementa en mil millones de pesos, esos pesos hoy no están. Cualquier porcentaje que pueda acordar la provincia, ése dinero no está. La provincia está tratando de hacer un esfuerzo extremo para que los trabajadores no pierdan el poder adquisitivo, pero la plata no está”.