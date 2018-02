Paritarias docentes: AMET cuestiona la “presión” de Nación en las negociaciones

El secretario general del gremio en Salta, Vidal Eloy Alcalá, criticó las imposiciones del gobierno de Mauricio Macri de no superar el 15% de aumento. Consideró que ese porcentaje no condice con la inflación real.

En medio de las negociaciones salariales que mantiene el Ejecutivo Provincial con los diferentes gremios de la administración pública, la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) cuestionó las indicaciones de Nación en cuanto al techo de aumento.

Al respecto, Vidal Eloy Alcalá, secretario general del gremio, manifestó su preocupación la presión que ejerce el gobierno de Mauricio Macri en las provincias en relación al Pacto Fiscal firmado a fines del año pasado.

“Esto tiene mucho que ver con los gastos que tiene que recortar la provincia, en esos gastos están los salarios. Nosotros no estamos de acuerdo con los porcentajes que la nación ha bajado a la provincia en cuanto a que no se debe superar el 15% de los acuerdos en todo el país. Sabemos que la inflación real va a superar estos porcentajes,” dijo a AM 840.

En este sentido, expresó su anhelo de que el porcentaje de acuerdo que se condiga con la situación económica en Argentina. “Va a ser una de las negociaciones más difícil que vamos a tener en los últimos años a raíz de toda la presión que viene ejerciendo el gobierno nacional,” acotó.