Irreconocibles: 20 personas que solían ser “patitos feos” comparten sus transformaciones

El autor danés Hans Christian Andersen publicó El Patito Feo en 1843, y una de las razones por las que este cuento es tan popular aún hoy, es porque es fácil identificarse con él. Es una conmovedora historia sobre transformación personal para mejor, y que trata sobre la belleza interior tanto como sobre la exterior.

Para demostrar que el Síndrome del patito feo es una parte intrínseca de la vida, la gente está compartiendo constantemente sus fotos personales del antes y el después en el subreddit uglyduckling. Viendo estas imágenes, está claro que nunca sabes lo que el tiempo te tiene preparado. Aunque estas personas tuvieron que esperar más que otros para “florecer” el resultado merece totalmente la pena.

1. Perdí 50 kilos en 18 meses tras una lesión de rugby, empecé a hacer remo en la universidad y saqué mi maestría en matemáticas

2. No parezco ni la misma persona. 17 y 22 años

3. 25 meses de diferencia

4. Hay 4 años entre ambas fotos. No me gustaba mi aspecto, y poco a poco empece a cuidarme y tratarme mejor. No notaba la diferencia hasta que lo vi así

5. Lo que 10 años de maquillaje, autoestima y esfuerzo hacen por 2 gemelas feas

6. 12 y 20 años. Siempre he sido una chica, en serio.

7. De los 15 a los 21

8. Hoy a los 25 años, he perdido 54 kilos y he ganado algo de músculo

9. De los 16 a los 21

10. Me solían llamar “guapa” de broma

11. 17 y 23 años. Ya no me llaman Bieber

12. Yo en 4º grado y a los 22 años

13. De los 14 a los 23. Ha sido una década extraña

14. De los 9 a los 24

15. De los 16 a los 23. Mi madre me guardó mucha ropa bonita

16. De los 16 a los 20

17. ?-14-18-26

18. De los 12 a los 21. Tras perder peso y una ortodoncia, aún me siento insegura, pero al menos mucho más cómoda en mi cuerpo

19. A los 15, rechazado siempre, y a los 22, con el amor de mi vida

20. De los 14 a los 24, mi mejor amiga y yo. Gracias, pubertad