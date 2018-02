Bonafini pidió marchar con Moyano "por los pibes chorros"

La titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, convocó a la marcha que encabezará Hugo Moyano este miércoles contra las políticas económicas del Gobierno y pidió "por los pibes chorros y los presos políticos".

A través de un video que difundió en redes sociales, Bonafini sostuvo que "la marcha no es de Moyano" sino que es "de todos, es de los que no tienen trabajo, de los que no quieren perder el trabajo, de los compañeros que están pidiendo las paritarias, de los maestros, de los médicos, de los pibes que tienen hambre, de los pibes chorros que los matan en los barrios, de las madres de esos pibes que piden justicia, de los presos políticos y de las mujeres".

"La marcha es de todos: vamos a ir todos y la convocamos todos", remarcó la titular de Madres quien agregó que el secretario general de Camioneros "se enganchó porque está más solo que Adán en el día de la madre".

Según recuerda el sitio Infobae, la dirigente había manifestado su adhesión a la marcha la semana pasada en su habitual ronda de los jueves. En esa oportunidad, dijo el Gobierno es "el enemigo" y llamó a marchar "para demostrarles que no le tenemos miedo". "Lo más importante es no tenerle miedo al enemigo, porque si no el enemigo te aplasta y te pega", lanzó.