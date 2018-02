"La orden de perjudicar a River viene de arriba"

El ídolo de River Norberto Osvaldo Alonso apuntó directamente contra Mauricio Macri a la hora de buscar responsables de los malos arbitrajes que vienen perjudicando al Millonario.

El campeón del mundo en el 86 con el Millonario también descalificó el juego de Boca pese a que le lleva 21 puntos a los de Núñez.

"De arriba viene la orden para perjudicar a River. Del Presidente de la Nación puede ser, es hincha de Boca, gobierna para Boca. Pero todo vuelve, en el 2019 hay elecciones", afirmó en declaraciones radiales.

"A Menem no lo vi nunca levantar el teléfono, a Macri no lo vi pero te das cuenta... Lo único que le interesa es Boca, lo conozco. ¿Que también hay ministros en el gobierno que son hinchas de River? Sí, pero no tienen la fuerza y ojo que no los rajen a la mierda ehh, no lo sé", dijo refiriéndose a quien presidiera la Argentina entre 1989 y 1999, un confeso hincha de River.

Sobre Boca, Alonso sostiene que "gana de pedo todos los partidos" pero "aunque llega mejor anímicamente, le vamos a ganar" la Supercopa Argentina que se disputará el 14 de marzo en Mendoza.