Un cartel y una polémica frase: ¿Qué opinan al respecto?

Este cartel, colocado hace algún tiempo como estrategia publicitaria de un conocido corralón salteño, en un lugar tan transitado como lo es la esquina de Av. del Bicentenario y Alsina, fue motivo de nuestra consulta a algunos referentes políticos salteños, de diferentes partidos, para conocer su opinión al respecto.

Esto a raíz de que a veces las estrategias comerciales juegan en un límite peligroso o cercano a la ofensa, como ocurrió con un cartel de una concesionaria de autos usados que cosificaba a la mujer con su mensaje.

Estos decían a InformateSalta en referencia a este cartel, cuya frase puede ser compartida por unos y repudiada por otros:







Cristina Fiore, senadora nacional: "La periodicidad de los mandatos es una demanda que viene incluso desde otros siglos, como un modo de limitar el poder. Me parece positivo sobre todo en los cargos Ejecutivos, en los que el ejercicio asiduo del mismo puede llevar a su desgaste o a su abuso. Sin embargo me preocupa el concepto de los políticos o la "clase política" como ajenos a la comunidad, como si el cargo fuese el producto de una generación espontánea y no la elección del pueblo al que se representa. Nadie llega sólo y el hacernos cargo de nuestras propias decisiones es hoy un desafío pendiente".





Alfredo Olmedo, diputado nacional: "El político tiene que llegar y dar todo de sí a favor del ciudadano, de la sociedad. Y tiene que tener un límite de períodos, tanto concejales, diputados, intendentes, gobernador y presidente.

Voy a pedir la reforma en la provincia de Salta para que sea un solo mandato a gobernador y dos mandatos a intendente, a diputados, senadores y concejales".











Claudio Del Plá, diputado provincial: "Bueno, el cartel remite a la idea de lo que tenemos en el país es apenas y nada más que una crisis de representación, es decir que con una rotación o con un cambio de la representación política de quien ejerce ese rol, encontraríamos una salida. Quienes razonan así están encerrados en una calesita. Acá lo que hay que discutir no es simplemente el problema de las personas, sino la orientación social de todo un régimen político. Vos te das cuenta que si la orientación social es un ajuste capitalista que raja las paredes, que destruye el derecho laboral, que incrementa las jornadas de trabajo, que organiza o maneja el Estado en función de los negocios más parasitarios como los negocios financieros, la especulación como ocurre hoy, que este tipo de labor la lleve adelante una u otra persona es solamente un matiz. Lo importante es en función de qué política o qué intereses representamos los representantes políticos. En nuestro caso venimos de una lucha que reivindicamos, que nos lleva toda la vida y que no pensamos abandonar de ninguna manera".







Andrés Suriani, diputado provincial: "Muy a propósito de este cartel respecto de lo que está viviendo la Argentina, en primer lugar la democracia creo que implica alternancia, pero a los pañales se los cambia porque no hay otra alternativa sino se llenan de popó. Pero a los políticos se los elige y es una sutil diferencia, y esto tiene que ver con la sociedad en su conjunto porque los que hacemos política no nacemos con un sello que diga político, sino que nos hacemos en la medida que tengamos vocación de servicio. y por lo tanto creo que ha demostrado la Argentina que las re reelecciones no han sido buenas, han sido muy negativas y que en definitiva lo que tenemos que hacer es aprender a elegir. Tenemos que elegir bien y sí generar dentro de nuestro ámbito institucional, podríamos decir controles de legalidad y de legitimidad para que los hechos de corrupción que han asolado a la Argentina no sucedan más. Y tener una dirigencia capaz de ponerse a tono con un mundo que requiere más justicia y más dignidad para aquellos que en este caso vivimos en Salta y en nuestra Argentina".











Matías Posadas, diputado provincial: "Hay que elegir el pañal correctamente, es muy importante tener el pañal que más se ajusta a la edad, peso y tamaño del bebé. No todos son iguales, algunos resisten más y cuidan mejor la colita del bebé. Cuando se acostumbran a una marca, quizás cambiar de marca, puede irritarles la piel. A los políticos y los pañales, ambos por las mismas razones.

Cuando una marca irrita la piel del bebé, es mejor probar con otras marcas, no hay tener miedo a los cambios".











Ignacio Jarsún, intendente de Rosario de Lerma: "Es muy importante la renovación política. Los jóvenes tienen que participar en política, involucrarse. Los jóvenes tienen que ser el presente para poder transformarlo. Una sociedad que participa, es una sociedad que avanza, que crece. Los jóvenes tienen mucho para aportar. Estoy a favor de limitar los mandatos.

No estoy de acuerdo con la manera en la que lo expresa el cartel. No todos somos iguales, pero la gente se cansa de ver a los mismos siempre".