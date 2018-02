Podrían faltar medicamentos por el aumento de impuestos a droguerías

Las farmacias y droguerías que operan en Salta deberán afrontar fuertes aumentos por el incremento del 2% en la alícuota de Ingresos Brutos tras el pacto fiscal, lo que podría repercutir directamente en los salteños, porque podrían llegar a faltar medicamentos.

InformateSalta dialogó con Oscar Aulicino, Director Ejecutivo (ADEM) Asociación de Distribuciones de Especialidades Medicinales, quien contó que el aumento a las droguerías es inviable.

Al ser consultado sobre si las modificaciones podrían afectar directamente el costo de los remedios dijo: “Ni las droguerías ni las farmacias son formadoras de precios, este lo ponen los laboratorios, eso no se puede tocar, pero a raíz de la situación que se presentó las droguerías trasladaron este aumento a las farmacias, o sea del descuento que les hacían les bajó dos puntos. Los costos son muy grandes y los números no cierran”.





“Esta medida podía generar una escases de medicamentos. En Salta, hay una droguería muy grande y si no le cierran los números puede ser que se termine yendo, este aumento es inviable”, añadió asegurando que buscaron alternativas para paliar la situación.

Hace semanas se reunieron con el secretario de Ingresos Públicos, Diego Dorigato y con el director de la Dirección General de Rentas, Luis Trogliero, “ellos se comprometieron a ver si se podía solucionar el problema, pero después nos dijeron que el acuerdo fiscal ya se reglamentó y hacer cualquier cambio implica modificar la ley”.

La realidad es que sienten solos ante la situación y adelantó que los cambios podrían afectar a otros sectores. “Las farmacias, si no pueden afrontar esos dos puntos muy probablemente trasladen esos costos a las obras sociales”, algo que indirectamente terminaría impactando en el bolsillo de los salteños.