Amenazas a Sáenz: “Quiero que esto se clarifique por el bien de todos”

Así lo aseguró el intendente capitalino, quien señaló que “no está bueno que si las amenazas no son verdad” continúen detenidas tres personas. Además dijo que todavía no decidió si será candidato a gobernador. VIDEO.

En el marco de la investigación por las supuestas amenazas a la figura de Gustavo Sáenz, el propio intendente, en diálogo con InformateSalta, lamentó las declaraciones de la Dra. Andolfi, defensora de los imputados Pablo Delaloye y Juan Urzagaste, quien sostuvo que se trata de una causa armada que lo benefició políticamente.

En ese sentido, sostuvo que se hizo conocido a nivel nacional por ser candidato a vicepresidente del país y no a través de una causa de amenazas. “La abogada podrá decir lo que quiera, a mi no me benefició en nada”, sostuvo.

En la oportunidad, pidió que todo se clarifique por el bien de todos, ya que “no está bueno que si las amenazas no son verdad” continúen detenidas tres personas. “No voy a hablar, espero que la justicia hable”, señaló.

Además aclaró que pidió a la fiscalía que investigue si el reciente hecho tiene relación con la amenaza de 2016. “Yo tengo temor por mis hijos, yo me involucré en la política y sé a lo que debo atenerme porque cuando se tocan intereses que perjudican a muchos, hay que saber que hay consecuencias”, afirmó.

Por otro lado, se refirió a los dichos de “Nacho” Jarsún, intendente de Rosario de Lerma, quien manifestó estar dispuesto a ser vice de Sáenz en una eventual fórmula de gobernador. “Con Nacho tengo una muy buena relación es un gran amigo pero yo todavía no tengo decidido que es lo que voy a hacer", dijo.

También señaló que su objetivo principal es terminar con su gestión y hacer lo mejor posible para que los salteños puedan vivir mejor.

Palabras alusivas a la Batalla de Salta

En el marco de un nuevo aniversario de la Batalla de Salta, Sáenz señaló que fue clave para la Independencia de todos los argentinos. “Hay que homenajear a Belgrano sobre todas las cosas, que fue un padre de la Patria”, finalizó.