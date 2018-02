Francisco Puló: “Los medicamentos son un bien social”

Las modificaciones del pacto fiscal que se firmó en diciembre del 2017, provocó un aumento de los ingresos brutos en la provincia con el objetivo de equiparar a otras jurisdicciones y eso afectó a la actividad farmacéutica. “Lamentablemente afectaron a las droguerías y estas se dieron vuelta y nos la aplicaron a nosotros”, dijo Francisco Puló, presidente de la Cámara de Farmaceuticos en AM 840.

“El problema que tenemos es que no lo podemos trasladar al público (al aumento), porque el precio del medicamento es el mismo en todo el país y con eso se firman todos los contratos de las obras sociales, nosotros no podemos aumentarlo porque sino las obras sociales no nos pagarían y esto nos generaría una complicación tremenda”, explicó.

Francisco Pulo



Aseguró que su situación es difícil porque trabajan principalmente con el IPS y Pami donde cobran de 90 a 100 días cosa que complica más la rentabilidad. “Nosotros confiamos en que las obras sociales entiendan que la bonificación se la tenemos que trasladar a ellos porque no podemos hacerlo al público, pero más confianza tenemos en que el gobierno pueda resolver esto porque los medicamentos son un bien social”, disparó anunciando indirectamente que trasladarán los aumentos.

Finalmente se mostró preocupado por la actividad de las droguerías. “En Salta tenemos dos droguerías que abastecen a toda la provincia, una es una cooperativa y la otra es muy grande y con esta medida amenazan con irse de Salta lo que sería un gran daño, esto nos preocupa mucho porque se haría inviable sostener las bonificaciones a las obras sociales y el posible desabastecimiento además de lo que pude ser salud y el mercado negro”.