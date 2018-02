Rob Kardashian se enteró que su pareja lo engaño y la escrachó con fotos y secretos íntimos

Cuando creíamos que el drama entre Blac Chyna y Rob Kardashian había quedado en el pasado, el hermano de las Kardashians compartió varias imágenes prohibidas de ella y videos donde expone por completo a su ex pareja. También, escribió largos párrafos junto a las fotos, donde dijo que ella era adicta a la cocaína y al alcohol, y que solo había estado con él por la plata, entre otras cosas.

Primero compartió un video, donde se la ve a ella junto a un hombre besándose desnudos en una cama, y según lo que Rob escribió ella se lo envió a él por mensaje, para desearle un feliz 4 de julio.

Después publicó mensajes, de uno de los hombres con los que ella lo había engañado, donde el hombre le pedía ayuda para poder pagar todos los gustos de Chyna. Sí, hasta le dice de hacer un show juntos para que los dos consigan más plata, cómo si Rob lo necesitara.

La tercera foto que compartió fue la captura del Instagram de Ferraritru3, uno de los hombres con los que Chyna le fue infiel. Lo peor de todo, es que está en la cama que solían compartir Rob y Blac, y ¡usando su bata! El hermano de las mediáticas escribió que este hombre estaba extorsionandolo para no exponer la infidelidad.

En la locura que le dio tras enterarse de estos engaños, Rob reveló que su ex pareja era drogadicta y alcohólica, que él seguía pagando todo para ella, y que hasta que ella no dejara de consumir cocaína, marihuana y éxtasis, no volvería a ver a su hija.

En otras de las fotos contó que ella se la había enviado antes de acostarse con otro hombre en su casa, mientras sus dos hijos estaban presentes. Y agregó como dato, que sus pezones eran tan grandes porque el 25 de enero él había pagado 100K por una operación donde los arruinaron.

Al compartir esta imagen de su cola en primer plano, Rob escribió que si bien todavía se ve grande, se lo había reducido en una operación.

Más tarde compartió este video, donde claramente se la ve entrando al quirófano, y explicó que Chyna no adelgazó todo el peso del bebe amamantando como ella había asegurado, sino que él le había pagado una cirugía para “arreglarle todo lo que pudieran”.

También compartió parte de la conversación que tuvo ayer con ella, antes de que estuviera con otro hombre, donde ella le envió una foto hot de sus partes íntimas.

Volvió a compartir la foto del hombre con el que Chyna lo engañó, y le agradeció a Dios por su hija, pero le dijo que ya no iba a tolerar que su hija estuviera en un hogar donde su madre se drogaba y alcoholizaba. A su vez explicó que su ex pareja le había dicho que quería tener otro hijo con un hombre distinto.

Las últimas fotos que compartió eran dos notas donde le agradecía a Dios por mostrarle el camino, pero volvió a despotricar contra ella, al decir que después de que le pagara la operación de cuerpo entero ella se fue sin pensarlo dos veces, y que si bien él la amaba no podía tolerar el hecho de que se drogara y fuera falsa con él.