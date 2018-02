Si vas a la Serenata, recalculá los gastos: Aumentaron las tarifas de hospedaje y gastronomía

¿Qué hay que tener en cuenta a la hora de escaparse un fin de semana?: cómo trasladarse, dónde dormir y dónde comer son los pilares fundamentales para quienes planean viajes fugaces. En este caso, Cafayate nos invita a visitar sus distintivos paisajes y formar parte de su 44ª edición de su Serenata.

Cada mes de febrero, Cafayate y su gente se abocan a la organización de este festival ya que se trata de uno de los más convocantes del país. Por su parte, la gente también palpita con ansiedad las fechas previas y organizan sus viajes para no perderse de las noches que ofrece la Bodega Encantada. Por ello, InformateSalta realizó en el mes de enero un relevamiento para que los lectores conozcan gastos estimativos, sin embargo, a horas de la primera noche de Serenata, los números son otros.

Mientras que en enero los hoteles tenían un costo de entre $1200 a $1700, ahora se encuentran ofertas que ascienden hasta los $2200. Otra opción es elegir alquilar casas que diferentes cafayateños ponen a disposición: algunas de ellas se alquilan por persona mientras que otras se alquilan completas, para diferentes capacidades de entre 5 y 8 personas. En este caso, por persona tiene un costo de entre $300 y $400, mientras que alquilar una casa completa sale entre $1700 y $3000 por noche. Cabe aclarar que desde la Subsecretaría de Turismo de Cafayate, explicaron que cuentan con un listado de las casas particulares habilitadas para hospedar gente, ya que se les exigen requisitos básicos como fumigación, matafuegos, baños en óptimas condiciones y fotos de los servicios que ofrecen.

Quizás quienes perciban más los aumentos sean quienes elijan hospedarse en campings. Mientras que en enero el costo de entrada era de $50, ahora asciende a $150 por persona, más el gasto por carpa.

Cartelera para la Serenata a Cafayate 2018

Finalmente, en lo que respecta a gastronomía existen variadas ofertas para todos los bolsillos. Mientras que en los restoranes pueden conseguirse empanadas a $20 por unidad, hay casas que ofrecen la docena a $160. También hay bares muy populares en la zona donde se pueden consumir diferentes sandwichs por $150, o platos por $200.

Consumidores cuidados: ¿qué controles se realizan por el evento?

La Secretaría de Defensa al Consumidor realizó inspecciones y relevamientos durante el mes de enero, a fin de anticiparse a sancionar locales que no cumplieran con la normativa vigente. Así mismo, explicaron que la suba de precios no está regulada ya que queda a voluntad de cada comercio subirlos en mayor o menor medida siempre y cuando sean exhibidos. También se solicita a la comunidad denunciar comercios que no respeten con esta norma, como así también a los locales que no cuenten con libro de quejas. Gracias a estas denuncias, la Secretaría podrá sancionar a quienes incumplan.