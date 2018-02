Leiva, preocupado por la situación económica: “Habrá que usar el ingenio para llevar soluciones”

El principal referente de la oposición señaló que el Concejo no es ajeno a la situación que se vive en todo el país. Pidió no perder tiempo en discusiones políticas y le dejó un mensaje a Sáenz. “Las obras son importantes, pero no hay que olvidarse la parte humanitaria”, dijo.