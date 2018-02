Ayudó a su marido a violar a su hija durante seis años porque tenía "un demonio adentro"

“Siempre se emborrachaba. Nunca me cayó bien. Él decía que yo tenía un demonio adentro. Y mi mamá le empezó a creer. Empezó cuando yo tenía ocho años. Ella una vez me despertó de los pelos de la cama y me dijo que haga cosas con él. Yo no quería. Antes de dormir venía y me decía: ‘Vos no te duermas porque sabés lo que tenés que hacer.’ Ella a mí me abría las piernas y me pegaba con un cinto de punta.Tuve que hacer cosas. A veces me tenía toda la noche. A veces usaba preservativo, a veces no. Cuando empecé a menstruar ahí siempre usaba.”

Sigue: “Aborté un bebé, fue hace tres meses. Dejé de menstruar y a los dos días me agarró sin preservativo. Me fui a comprar un Evatest y salieron dos rayitas. Mi mamá me hizo tomar pastillas anticonceptivas. Él me pegaba, me daba órdenes como si fuera mi marido, lavar, limpiar.Todo pasó desde que tenía ocho hasta que tenía catorce años, casi todos los días”.

Este párrafo corresponde a la declaración en cámara Gesell realizada en 2015 por D., hoy de 17 años de edad, al cuidado de un hogar y de su abuela paterna bajo la supervisión del Juzgado Civil N°56. La declaración indignó a los funcionarios judiciales que la leyeron. D., con 15 años de edad, se sentó frente una psicóloga entre los espejos fríos del Cuerpo Médico Forense para relatar la brutalidad de su propio padrastro, Sergio Eduardo Giménez, y de su propia madre. Su abuela fue quien formalizó la denuncia inicial “porque le conté las cosas que Sergio me hacía” en un viaje a Paraguay y en la pequeña casa familiar que ocupaban en el barrio de

La Boca a pocas cuadras de la Bombonera, según dijo D. en su testimonio.

La acusación prosperó en la Justicia porteña, investigada por el fiscal de instrucción Eduardo Cubría. Giménez no fue encontrado: sigue prófugo hasta hoy con una circular roja de Interpol sobre su cabeza. Celia Beatriz Sosa, la madre de D., también fue buscada por Interpol y eventualmente detenida para ser llevada a juicio ante el Tribunal Oral Criminal N°27 de la Capital Federal integrado por los jueces Javier de la Fuente, Jorge Romeo y Federico Salva.

El defensor oficial de Sosa no disputó su imputabilidad en el proceso. Su argumento fue menos usual: apuntó a “un error de comprensión cultural condicionante” según transcripciones judiciales, un caso en que “el imputado sabe que está cometiendo un delito, pero se encuentra imposibilitado de impedirlo”.

El defensor aludió al testimonio de una prima de la madre de D. que decía que Sosa “no estaba bien de la cabeza” y recordó la violencia física y psicológica a la cual la sometía Giménez. Un informe psicológico hecho por orden judicial apunta a una disminución de su comprensión y su facultad intelectual. El Tribunal no aceptó el argumento del abogado, no totalmente: los jueces razonaron que Sosa no vivía en ninguna otra cultura salvo el estado de derecho de la República Argentina.

Sergio Eduardo Giménez y Celia Beatriz Sosa, en fotos de Interpol.

En paralelo, sucesivas pericias hechas por ginecólogos, psicólogas y psiquiatras oficiales sobre la mente y al cuerpo de D. validaron su testimonio como “coherente”, “consistente” y “verídico” bajo cualquier parámetro científico. Guillermo Pérez de la Fuente, el fiscal acusador, pidió catorce años de cárcel por los delitos de abuso sexual y corrupción de menores agravados por vínculo y convivencia. Se los dieron. En su voto, el juez Salvá aseguró que estaba frente al caso más grave de sus 25 años como magistrado y lamentó que la jurisprudencia vigente no le permitiese darle a Sosa todavía más cárcel.

Las pruebas en el expediente no fueron lo único que condenó a la madre de D. Ante el TOC N°27, Sosa se puso de pie y dio su testimonio. No dijo que su hija mentía. Al contrario: lo reconoció casi todo.

Aseguró que sabía de los hechos de los que la acusaban, que “la nena tenía un demonio adentro y había que sacárselo para curarla” porque “se portaba raro y no quería estar con nadie” y “el mejor” para este extraño exorcismo era su pareja, Sergio Giménez, supuestamente un cultor de la fe umbanda, que coincidía con su plan, mientras decía que su hija “todavía no estaba bien curada.” También afirmó que no participó en las violaciones que ocurrieron por cerca de siete años, que simplemente se dedicaba a permitir y mirar. El Tribunal optó por creerle a su hija. Así, Sosa fue condenada no como encubridora, sino como coautora.

Circular roja de Interpol para Celia Sosa.

La frecuencia de las violaciones no obedecía solamente al impulso de Giménez. D. aseguró ante la Justicia que cuando su madre peleaba con Giménez “no le hacían esas cosas” y que “la dejaban descansar”.Cuando Sosa y su pareja peleaban no había abusos. Para el Tribunal N°27 esto “permite vincular los ataques con una forma repudiable de ejercer la sexualidad” en un oscuro goce compartido.

Hay también un trasfondo judicial quizás de mayor oscuridad: Giménez había sido condenado por abusar de una hija biológica de una relación anterior. Y Celia Sosa lo sabía.

Según consta en la causa, Giménez fue sentenciado en marzo de 2013 por el Tribunal Oral en lo Criminal N°15 a quince años de cárcel por violar y corromper a su primera hija provocándole graves daños físicos. El Juzgado Civil N°10 le impidió acercarse a ella con una restricción.D. sabía de esto. Celia no solo le admitió a su familia que también sabía de la causa en contra de su pareja: declaró cómo testigo en el juicio del Tribunal N°15.

Giménez, insólitamente, no quedó preso de inmediato. Fugarse a Paraguay, donde tendría tierras, aparentemente por el consejo de un abogado, fue su mejor opción. Celia Sosa lo habría acompañado junto a su hija en su escapatoria al otro lado de la frontera. Allí, según el relato de D., los abusos recrudecieron en intensidad y frecuencia. El aborto que la joven mencionó en su cámara Gesell ocurrió allí. No habría sido practicado por un médico. “Me lo hizo una yuyera“, una curandera, declaró D.

Celia Sosa en foto familiar, con un bebé de su familia.

Allí en Paraguay, D. pudo contarle lo que le ocurrió a una mujer llamada Olga, aparentemente la dueña de la casa donde la menor y Giménez se hospedaban. Olga llamó a una familiar de confianza de la joven, una de las pocas que le quedaban, prima hermana de Celia Sosa. El 9 de octubre de 2015, más de dos años y medio después de que Giménez fuese condenado por abusar de sus dos hijos biológicos, la Comisaría Primera de la ciudad capital de Formosa recibió una denuncia de esta prima hermana: aseguró a la Policía provincial formoseña que D. había sido abusada por Giménez del otro lado de la frontera. La menor se reunió eventualmente con su madre y su hermano en Formosa.

Poco tiempo antes, Giménez había golpeado a Sosa de manera tan fuerte que la había enviado a un hospital provincial, donde familiares de la mujer trataron de “putita” y “robamarido” a su hija abusada. Los testimonios apuntan a un grave traumatismo de cráneo. Sosa volvió en micro a Buenos Aires. Tuvo que usar pañales para adultos en el viaje de vuelta según el testimonio de su prima hermana, la misma que denunció el abuso cometido por Giménez.

Hoy, para D., solo queda el daño. La psicóloga pública que la trata detalló en el juicio contra su madre las pesadillas que sufre la joven y la falta de sueño al recordar los abusos sufridos, un péndulo entre enojo y tristeza ante la situación de vulnerabilidad y la falta de contención que vive. Un test de Rorschach practicado en el Cuerpo Médico Forense apunta a “sentimientos de angustia que no logra procesar, necesidad de protección, vivencias de daño y de la figura materna como poco contenedora y hostil como también rechazo frente a los símbolos sexuales masculinos.” Hay intentos para volver a vincularla con su padre biológico, que está encarcelado.

Celia Sosa también está presa. Fue trasladada en diciembre del año pasado al Complejo 4 del penal de mujeres de Ezeiza. Había estado antes en una cárcel salteña del Servicio Penitenciario Federal, donde recibió un sueldo por participar de un taller de costura. Había sido madre de un varón un mes antes de ser detenida en octubre del año pasado.Un informe de un equipo interdisciplinario relató como en la cárcel bañó al bebé con agua fría cuando tenía apenas un mes de vida. Un informe de dos psiquiatras que analizaron hablaron de posibles “conductas disruptivas”: el TOC N°27 expresó su preocupación al fundamentar la condena sobre el bienestar del bebé. Hoy, el niño ya no está con su madre.

Circular roja de Interpol de Sergio Eduardo Giménez, prófugo hasta hoy.

El bebé lleva el apellido Sosa. Su padre no sería otro que Sergio Giménez mismo: habría sido engendrado mucho después de que la hija mayor de Celia declarara en su contra, en medio de la clandestinidad. El paradero del violador de menores se desconoce. Su último movimiento migratorio registrado data del 9 de noviembre de 2014, un cruce hacia Paraguay por el puente de San Ignacio de Loyola que une a Formosa y el país vecino. Su circular roja de Interpol sigue en el sitio web del organismo como un recordatorio de cosas horribles.