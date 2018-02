Caprichos de Salta: La Tapera

El Ciego Jorge pide un café doble, reacomoda las posaderas en la silla y busca en el aire algún indicio o señal. Parece un animal. Ya lo he visto antes en esa actitud. Parece oler presagios o intensiones que lo afectasen. Muerde una medialuna de manteca y me pregunta:

-¿Qué fecha es hoy?

- 22 de febrero.

-Ya han pasado demasiados años y siempre vuelve a mí.

-¿Puedo saber de qué está hablando?

-Sí, por supuesto.

Jorge hace un silencio espeso y se zambulle en él como buscando algo en esa profundidad, tal vez sea su propio corazón o el último tramo de su destino. Vuelve a ajustar su cuerpo a la silla, parece que va a conducir una nave a una velocidad respetable por lugares infrecuentes e inconvenientes para paseos, huidas sin presupuesto o extravíos sin riesgos. Ensaya la articulación de una palabra pero no emite sonido, sólo un gesto que no llega a ser ni un indicio, como retrotrayendo el prólogo de la historia para ganar más impulso. Es entonces cuando empieza el viaje:

“Hace muchos años, para estas fechas, recibí una carta. La carta de una dama. La mujer me pedía un discretísimo encuentro para contarme algo muy importante. El lugar para ese encuentro era un sitio cerca de la Cuesta del Obispo. Yo conocí a esa mujer en una reunión; una reunión fortuita… al menos eso creí durante un tiempo. Sentí, yo, que ella tenía algún interés en mí y, obviamente, a mí me atraía mucho. Al recibir la misiva se me calentaron las tripas y el apuro fue mi ritmo de vida. Por aquellos años, yo andaba en bicicleta. Andaba por todos lados. Era un chango fuerte, bien parecido y los dos ojos me funcionaban como para laburar de halcón. Me mandé al lugar fijado para aquella misteriosa la cita. Se suponía que tenía que encontrar una casita, metiéndome bien adentro por un sendero de animales después de cruzar un curso de agua tres veces y bajar por un despeñadero hasta un pequeño vallecito. Dejé la bici escondida en un lugar sobre la ruta y caminé. Cayó el sol y se puso frío. Estaba tan oscuro que no podía verme las manos ni los pies. Después de re cagarme de frío y desorientarme completamente, me entregué. Entendí, entonces, que no podía hacer nada más que aceptar mi vulnerabilidad. No tenía recursos genuinos para salvarme. Giré sobre mi eje buscando, por última vez, algo a que aferrarme antes de rendirme definitivamente y descubrí, a una distancia imprecisa, un fulgor tenue pero extraordinario para mi condición. La oscuridad que me separaba de esa luminosidad rojiza era absoluta. Decidí ir hasta esa luz en cuatro patas y de costado, como si fuese un cangrejo. Así evitaría caerme o golpearme con algo. Tardé pero llegué. Mientras me acercaba descubría la abertura de una puerta perfectamente rectangular que le daba marco a la luz que no era otra cosa que una hoguera casi apagada. Encontré la casita. Era una tapera. Entré, moví la ceniza y con el rescoldo avivé el fuego. Estaba calentándome y relajándome cuando decidí echarle una miradita al lugar que ya estaba bastante iluminado. Ella estaba en un rincón. Mirándome. Desnuda. Solo con un poncho sobre los hombros y una jarretera en su muslo izquierdo. Me acercó una botella con grapa y me dijo: Tomá, calentate y metele más leña al fuego. Bebí y le hice caso. Fue allí y en ese momento cuando perdí el ojo derecho. La fogata estalló. Una brasa saltó y me quemó el ojo. Caí de rodillas. El dolor era insoportable. Lloré como un niño. Ella me abrazó. Me dormí, supongo. En sueños, sospecho, la escuchaba. Me decía que sin ese ojo iba a ver más y mejor. Me dio a tomar leche de sus pechos y me dijo que acababa de nacer por segunda vez. Me enseñó a caminar en la oscuridad, a llamar y ser escuchado, me enseñó a hablar todas las lenguas y me reveló los misterios necesarios para ir hacia la muerte sin tropezar ni dudar. Me recostó dulcemente y me puso la cabeza sobre una piedra. Miré hacia arriba. La tapera no tenía techo. Vi todas las estrellas posibles y perdí el conocimiento. Como si nada, pasaron tres años; fue entonces que volví. Hay una tumba en un cementerio de Salta con mi antiguo nombre y con la fecha de mi muerte, 22 de febrero de 19…; mañana 23, cumplo años. Desde ese día soy Jorge. Jorge, el nacido dos veces, el salido de la tapera. Ella vuelve a mi cada 22 de febrero y se queda conmigo hasta el día siguiente”

Los días se acaban en algún momento pero nunca, ese momento, es en el peor de los días. Los días se acaban en el último. Sepan, amigos, que los peores días son lo que más valen. Esos… son todos natalicios.