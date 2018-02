Marcos Urtubey rumbo a la primera fecha del Top Race Series

El piloto salteño Marcos Urtubey disputará el próximo domingo 25 de febrero la primera fecha del campeonato de Top Race Series, a bordo del Mercedes Benz que alista el equipo “Sportteam”, en el autódromo de Paraná.

Al respecto, Marcos, no ocultó su entusiasmo. “Estoy seguro va a ser un año espectacular. He trabajado muy bien en el verano para llegar a un acuerdo con los jefes del equipo, me alegra ser parte del mismo, ya que sin dudas es uno de los mejores de la categoría”, sostuvo.

Además destacó el hecho de ser parte del equipo que integra Agustín Canapino, uno de los mejores pilotos argentino. “El hecho de compartir la estructura con Agustín, me llena de orgullo”, señaló.







En cuanto al objetivo para esta temporada, sostuvo que la idea es seguir creciendo carrera a carrera. “En el automovilismo no hay mucha ciencia, es cuestión de experiencia y horas arriba del auto. El haber corrido todo el año pasado en esta categoría y un par de carreras en el TC2000 me ha hecho conocer muchos autódromos, por ende es muy probable que los escenarios en donde participe esta temporada ya los conozca y eso no es menor”, afirmó.

Con respecto a las expectativas para la primer fecha del año, Marcos añadió: “Tengo en plan amalgamarme bien en el grupo. Todos los equipos tienen una dinámica de trabajo distinto, es importante plantear un esquema de trabajo pensando a mediano y largo plazo. Es importante no olvidar que es mi segundo año en la categoría y todavía me queda mucho por aprender. Sin embargo estoy seguro, estaré a la altura de las circunstancias y será un gran año”, sostuvo.







La actividad en pista para Marcos iniciará el viernes con la tanda de pruebas libres, el sábado hará lo propio con la tanda de entrenamientos a partir de hs. 09:20 y continuará con la jornada clasificatoria a partir de las 14:45 hs hasta 15:33 hs. El domingo cerrará el fin de semana con la carrera final a hs 11:00, pautada a un máximo de 35 minutos.

La carrera se emitirá en vivo por canal 13 para Capital Federal y GBA y por la señal de TyC Sports para todo el país.