Padres denuncian excesivos montos de inscripción en escuelas públicas

Es el caso del colegio Manuel Castro (ex Nacional) y la Escuela Zorrilla donde se solicita un pago de $1000 para garantizar el ingreso de los estudiantes. En algunos casos se puede pagar en partes y otras no.

Esta mañana, volvió la polémica sobre el cobro de inscripciones y cooperadoras en escuelas públicas de Salta. Padres del colegio Manuel Castro (ex Nacional) indicaron que este año para inscribir a sus hijos deben pagar un monto de $1000.

“El año pasado era 600, no pudo haber subido tanto, hoy tengo sólo $300 y les voy dar durante el año” dijo una mamá. Otros manifestaron que decidieron pagar la mitad ahora en febrero y luego la otra. “Pensaba que era 800 y me di con que era $1000, pagaré la mitad. Durante el año nos están cobrando no es que dejan de cobrar” agregó otra.

Un tercer padre se sumó a la queja y sostuvo $1000 es “muchísimo”. “Sí o si hay que pagar, en cualquier de los turnos cobran igual”.

Desde la institución educativa indicaron que no se obliga a la pagar la totalidad de la colaboración al momento de anotar a los hijos. “Actualmente los padres que lo pueden hacer lo hacen, algunos dan una parte y pueden ir abonando a través del año” indicó la profesora Miriam de Jordán.

Aseguró que lo que se recauda es para pagar el seguro escolar, cuadernos de comunicaciones, pintura para la escuela, arreglos de vidrios, luminarias, todo en beneficio de los alumnos.







Por otro lado, la Escuela Zorrilla padres manifestaron que se les exige el pago total de $950 para reservar el lugar. “Todos los años es lo mismo, es injusto. Si no tenemos la plata no nos inscriben” indicó una mamá que esperaba en la fila.

En tanto, otra dijo que le dijeron que sí o sí había que pagar todo, lamentablemente hay que conseguir porque sino no la dejan ingresar.

Tal fue la indignación de los padres que minutos más tarde la ministra de Educación, Analía Berruezo, llegó a la institución a fin de responder por la queja.