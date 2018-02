Conoció a un DJ salteño y en la primera cita, la violó en el cerro San Bernardo

La víctima y su victimario se conocieron el sábado pasado, cuando la familia de la joven llevó a cabo una fiesta en su vivienda, en barrio Autódromo, ocasión para la cual la madre de la estudiante contrató los servicios de un DJ conocido en la zona, quien se encargó de animar el evento.



Durante la fiesta, el DJ se mostró atento con la hija de la dueña de casa hasta que logró obtener su número de teléfono celular. Posteriormente, el sujeto comenzó a mandarle mensajes y pedirle una cita, ya que estaba fascinado con la estudiante.



Tras ceder a los pedidos, la joven dijo que acordaron encontrarse en la esquina de las calles Urquiza y Buenos Aires, sin embargo, al salir de su casa, a las pocas cuadras, fue interceptada por el DJ, quien se movilizaba en una camioneta Kangoo, color rojo.











Un paseo con un desenlace horrible



En seguida, el sujeto la invitó a subir y dieron varias vueltas por el centro, para posteriormente detenerse e ingerir una bebida energética, la cual fue adquirida por el DJ, quien le dijo que no tenía alcohol y que no pasaría nada.



A los pocos minutos, sin embargo, la joven adujo que comenzó a perder sus fuerzas, circunstancias en que el DJ la llevó hasta la cima del cerro San Bernardo, donde estacionó el vehículo y pasó a la joven a la parte trasera del mismo.



La joven recordó que el sujeto se desnudó, con la excusa de que le hacía calor, tras lo cual le quitó la ropa y la violó. Una vez cometido el abuso, el DJ condujo a la joven a una estación de servicio de la zona de la terminal de ómnibus.



Allí, la joven se dirigió al baño, ya que sentía fuerte dolores. Posteriormente, y aún bajo los efectos de la bebida que ingirió, el DJ la dejó a pocas cuadras de su casa, ya que no quería ir hasta la vivienda, porque “tu papá me va a cagar a piñas”.



En el trayecto a su vivienda, la madre auxilió a la joven y luego de conocer lo ocurrido, la llevó hasta un centro asistencial y más tarde a la comisaría, donde radicó la denuncia del caso y solicitó al detención del DJ.