Paritarias: Gremios confirman la oferta del 12% escalonado hasta noviembre

Las negociaciones salariales empiezan a tomar ritmo luego que la provincia modificará su propuesta. Ayer en mesas de negociación, el gobierno provincial ofreció el 12% a los gremios de ATE y UDA y luego a SiTEPSa. Este último gremio confirmó a InformateSalta que la propuesta será puesta en debate en asamblea, anticipando que se presentará una contra propuesta la semana que viene.

“Estamos convocando a una asamblea para mañana a efectos de poner en consideración la propuesta del 12% y a su vez elaborar una contra propuesta” indicó Sergio Coronel, secretario general de SiTEPSa. Además sostuvo que la propuesta les pareció insuficiente.

La nueva propuesta consiste en elevar el aumento de un 9% escalonado a una 12% en cuatro partes: 3% en febrero, 3% en mayo, 3% agosto y 3% en noviembre. Este porcentaje sería sobre el sueldo básico. “Dentro del 12% está también los 0.25 centésimos que se le da al maestro de grado por su cargo alcanzando las 21 horas cátedras y la reducción en 3 horas cátedras” explicó Coronel a InformateSalta.







A su vez, el gremialista de SiTEPSa recordó que desde el mes de febrero está vigente la disposición del gobierno nacional para reducir el fondo compensador docente. “Esto va a reducir el 2% porque los fondos de Nación no están llegando y la provincia no los va a pagar, entonces ahí el aumento real de febrero sería sólo del 1% y no de 3% porque hay una quita de salario” anticipó.

En consecuencia, durante la asamblea de mañana los delegados de SiTEPSa buscarán esbozar una contra propuesta que consista en aumentar los porcentajes y mejorar la propuesta de saneamiento de grilla salarial, más vinculación para el cargo de maestro y más reducción de las horas cátedras.

“Estamos hablando de un incremento de un maestro de grado a noviembre de $450 al básico. Es totalmente irrisorio con las expectativas que hay inflacionarias para el 2018 por eso ponemos en debate con los mismos docentes y realizar otra contra propuesta” dijo Sergio Coronel, secretario general.

Convocatoria

Mañana a las 18 en San Luis 53 se realizará la asamblea docente. Se convoca a todos los delegados del interior y Capital.