Al menos la mitad de los legisladores por Salta votarían en contra del aborto

La legalización del aborto podría ser tratado este año en el Congreso de la Nación, luego que desde el gobierno nacional dieran luz verde a su debate, pese a que el presidente Mauricio Macri expresó su rechazo a la iniciativa.

Ante ello, cinco de los diez legisladores nacionales por Salta, en concordancia con el primer mandatario, adelantaron que votarían en contra. Ellos son Cristina Fiore, Pablo Kosiner, Andrés Zottos, Sergio Leavy y Alfredo Olmedo.

A su turno, la senadora nacional y única representante del género femenino, explicó que su postura es en contra, ya que al considerar que la vida comienza desde la concepción, no se trata del derecho a disponer del propio cuerpo, sino del derecho a vivir que tiene la persona por nacer.

“Sin perjuicio de lo señalado, el caso de violación me genera dudas, sobre todo en algunas circunstancias como por ejemplo niñas de 11 o 12 años que a consecuencia de ese acto aberrante quedan embarazadas. Y si planteo con énfasis la necesidad de un rol más activo del Estado no sólo en lo que respecta a la educación sexual, sino también en la accesibilidad de métodos anticonceptivos,” aseguró Fiore.







Por su parte, el diputado nacional Pablo Kosiner, subrayó que no está a favor de la despenalización total del aborto. “Hay que perfeccionar la actual regulación del art. 86 del Código Penal, manteniendo la no punibilidad para los casos de evitar el peligro de vida para la madre si esto no fuese posible por otros medios y si el embarazo proviene de una violación conforme el criterio actual de la Corte Suprema de Justicia,” dijo.

Para él, se debe contemplar la protección del derecho a la vida de la persona por nacer y la protección integral de la mujer. “El debate no debe ser solo penal debe ser fundamentalmente de política integral social, educativo y de salud,” expresó.





Andrés Zottos, en tanto, reiteró una vez más su postura en contra del aborto y manifestó que solo podría ser aplicable en casos muy puntuales, como los que especifica la ley del aborto no punible. “Más allá de la indudable importancia del tema, se busca distraer la atención de la gente. En vez de unir al pueblo argentino están buscando dividirlo una vez más, al proponerse el análisis en un momento inoportuno, cuando lo que se necesita es debatir herramientas para combatir la inflación y el déficit o para alentar la creación de fuentes laborales,” opinó.





El diputado Sergio “Oso” Leavy, pese a considerar que el debate del tema debe darse, fue muy enfático en su rechazo. "Estoy abierto a escuchar pero soy católico practicante, y estoy en contra", aseveró.







Además, el diputado Alfredo Olmedo, muy polémico disparó “La misma pasión que le pone una mujer para tener una relación sexual, debería ponerla para criar a su hijo y no para matarlo”. Por último, agregó que a los padres que se les demuestre pagaron por un aborto, deberían penarlos con años de la cárcel.