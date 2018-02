“Los rebeldes se sientan atrás, para ver qué es lo que hacen todos”

Una curiosa situación se vivió en el recinto del Concejo Deliberante, durante la sesión preparatoria, cuando el edil Martín Del Frari del Frente Ciudadano para la Victoria, no quiso ocupar el lugar que le habían asignado. Esta fue su explicación.

“La gente de ceremonial y autoridades del Concejo armaron y dividieron los lugares como ellos quisieron, y yo les dije que la última vez que a mí me dijeron lo que tenía que hacer y dónde me tenía que sentar tenía 14 años. Desde los 15 años hago lo que quiero así que fui y me senté en el lugar que había reservado para mí”, dijo a InformateSalta Del Frari, para explicar qué es lo que pasó hoy en el recinto y que llamó la atención de todos los presentes.

Agregó que, al parecer, “no les gusta que haya gente que hace lo que quiere y no lo que ellos quieren”.

El bloque kirchnerista en el Concejo, tiene 3 miembros, siendo una de ellas Lihué Figueroa, actual vicepresidente 2da del cuerpo.

Del Frari explicó por qué quiso un lugar diferente al asignado. “Yo me quedé sentado en la última fila, en el primer asiento, que es el lugar que elegí cuando llegué. Como yo llegué primero al recinto, puse mi carpeta con mi nombre como corresponde y en ese lugar porque los chicos rebeldes se sientan atrás, para ver qué es lo que hacen todos. Me gusta tener una visión amplia de las cosas”, dijo.

Finalmente acotó: “Parece que no les gustó eso pero se van a tener que acostumbrar a un tipo que no va al recinto a levantar la mano nada más”.