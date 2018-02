“La salida de Thornton fue un golpe muy duro”

En el marco de la conferencia de prensa realizada en las instalaciones del club Sargento Cabral, Luis Lenti, presidente de Salta Basket, ante las cámaras de InformateSalta, lamentó la sorpresiva partida del exjugador de Los Angeles Clippers, Washington Wizards y Golden State Warriors Willie “Al” Thornton pero aclaró que cobraron una cláusula de rescisión por lo que el presupuesto no se vio afectado.

“Fue un golpe muy duro, porque más allá de lo que era como jugador, era una persona que se había acoplado muy bien al grupo desde su forma de ser y todo lo que había generado dentro del plantel”, dijo.

Sobre el posible refuerzo, sostuvo que es una época muy mala porque están todas las ligas empezadas. “Está complejo el tema, es difícil encontrar un americano de nivel de las características de Al, así que estamos viendo, y haciendo un esfuerzo tremendo, comunicándonos con muchísimos agentes”, dijo.

También se refirió a la partida de Rodrigo Hagg, quien según dijo, tenía necesidad de jugar más minutos. “Tratamos de retenerlo, pero no se podía amoldar al rol que tenía dentro del equipo que era de un suplente, decidimos de mutuo acorde rescindir el acuerdo, nos afecta sensiblemente en lo deportivo porque es un jugador sub 23 nativo, esa plaza no la podemos recuperar”, expresó.

Además señaló que el buen momento es cuestión de confianza y de convencimiento. “Es un deporte de equipo, juegan muchos factores, siempre tuvimos confianza plena en los jugadores, sabíamos que habíamos traído un equipo competitivo, había que esperar que se amolde todo", afirmó.

En ese marco, señaló que no hay margen de error. “Ya queda muy poco para terminar, quedan dos meses de competencia solamente, entonces no tenemos lugar a errores, tenemos que ser muy conscientes del momento, debemos ser muy cautos", enfatizó.

Por último, sostuvo que la expectativa es mantener la categoría y seguir creciendo. “Lo más importante es generar identificación en lo salteños, la misión número 1 no es deportiva, es un concepto de identificación cultural de los salteños con un producto propio que genere orgullo y pertenencia”, finalizó.







En tanto, Fernando Palópoli, presidente de la Asociación Salteña de Básquetbol Masculino (ASBM), en diálogo con InformateSalta, aseguró que “estamos viviendo un momento histórico del básquet de Salta que va más allá de los resultados”, y aseguró que el objetivo es que el proyecto de Salta Basket genere beneficios y recursos para los clubes más humildes.

En ese marco, destacó que producto del primer bingo de Salta Basket se entregaron 25 mil pesos a cada club para hacer obras.

Sobre la partida Willie “Al” Thornton, señaló que fue una sorpresa. “Nos comunicó que había recibido una oferta imposible de igualar, es muy probable que juegue en la selección de Japón, se nos va un jugador que además se había adaptado al grupo que no es fácil para los extranjeros”, dijo.

Por último, sostuvo que el secreto del buen rendimiento logrado en los últimos partidos fue la intensidad defensiva. “El equipo va a seguir siendo competitivo más allá de lo que pase con el reemplazo de Thornton y creo que lo logrará a partir de su solidez defensiva, porque después en ofensiva el equipo tiene recursos individuales como para ir resolviendo los partidos y otro elemento clave es hacernos fuertes de local”, finalizó.